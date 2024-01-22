Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа об Аляске

23 января 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев прокомментировал возвращение Аляски в состав РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU После отказа Вашингтона от возвращения Аляски война между США и РФ оказалась неизбежна. Так зампред Совбеза Дмитрий Медведев пошутил в ответ на соответствующее заявление представителя Госдепа. «По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», — сыронизировал Медведев у себя в соцсети X. В конце поста зампред Совбеза добавил смеющийся эмодзи. Неназванный представитель Госдепартамента США в ответ на вопрос журналиста о том, возможно ли вхождение Аляски в состав РФ, заявил, что Вашингтон не допустит передачи этих территорий. Сам вопрос журналиста последовал за недавним решением президента Владимира Путина, который подписал закон о защите и поиске зарубежного имущества СССР и Российской империи, передает «Национальная служба новостей».

После отказа Вашингтона от возвращения Аляски война между США и РФ оказалась неизбежна. Так зампред Совбеза Дмитрий Медведев пошутил в ответ на соответствующее заявление представителя Госдепа. «По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», — сыронизировал Медведев у себя в соцсети X. В конце поста зампред Совбеза добавил смеющийся эмодзи. Неназванный представитель Госдепартамента США в ответ на вопрос журналиста о том, возможно ли вхождение Аляски в состав РФ, заявил, что Вашингтон не допустит передачи этих территорий. Сам вопрос журналиста последовал за недавним решением президента Владимира Путина, который подписал закон о защите и поиске зарубежного имущества СССР и Российской империи, передает «Национальная служба новостей».