Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа об Аляске

После отказа Вашингтона от возвращения Аляски война между США и РФ оказалась неизбежна. Так зампред Совбеза Дмитрий Медведев пошутил в ответ на соответствующее заявление представителя Госдепа.
«По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», — сыронизировал Медведев у себя в соцсети X. В конце поста зампред Совбеза добавил смеющийся эмодзи.
Неназванный представитель Госдепартамента США в ответ на вопрос журналиста о том, возможно ли вхождение Аляски в состав РФ, заявил, что Вашингтон не допустит передачи этих территорий. Сам вопрос журналиста последовал за недавним решением президента Владимира Путина, который подписал закон о защите и поиске зарубежного имущества СССР и Российской империи, передает «Национальная служба новостей».
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