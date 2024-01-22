22 января 2024

Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа об Аляске

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев прокомментировал возвращение Аляски в состав РФ Фото:

После отказа Вашингтона от возвращения Аляски война между США и РФ оказалась неизбежна. Так зампред Совбеза Дмитрий Медведев пошутил в ответ на соответствующее заявление представителя Госдепа.

«По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», — сыронизировал Медведев у себя в соцсети X. В конце поста зампред Совбеза добавил смеющийся эмодзи.

Неназванный представитель Госдепартамента США в ответ на вопрос журналиста о том, возможно ли вхождение Аляски в состав РФ, заявил, что Вашингтон не допустит передачи этих территорий. Сам вопрос журналиста последовал за недавним решением президента Владимира Путина, который подписал закон о защите и поиске зарубежного имущества СССР и Российской империи, передает «Национальная служба новостей».

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После отказа Вашингтона от возвращения Аляски война между США и РФ оказалась неизбежна. Так зампред Совбеза Дмитрий Медведев пошутил в ответ на соответствующее заявление представителя Госдепа. «По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», — сыронизировал Медведев у себя в соцсети X. В конце поста зампред Совбеза добавил смеющийся эмодзи. Неназванный представитель Госдепартамента США в ответ на вопрос журналиста о том, возможно ли вхождение Аляски в состав РФ, заявил, что Вашингтон не допустит передачи этих территорий. Сам вопрос журналиста последовал за недавним решением президента Владимира Путина, который подписал закон о защите и поиске зарубежного имущества СССР и Российской империи, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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