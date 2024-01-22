22 января 2024

Экономист напомнил, кому повысят пенсии с 1 февраля

Экономист Гиринский: пенсионерам-льготникам увеличат ЕДВ с 1 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты увеличат для пенсионеров-льготников Фото:

В феврале вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для пенсионеров-льготников. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Основная индексация прошла с 1 января, но для определенного количества пенсионеров выплаты включают и другие поступления. В частности, это ЕДВ, которые тоже могут индексировать, благодаря чему совокупный доход пожилого гражданина увеличится. Индексация будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за 2023 год и ожидается в пределах 7,4-7,5%», — цитирует агентство «Прайм» Гиринского.

Экономист добавил, что выплаты могут вырасти в случае отказа пенсионера от набора социальных услуг, положенным льготникам, и, напротив, в случае их принятия денежную компенсацию снимут. ЕДВ отражаются на доходе некоторых пенсионеров — прежде всего, льготников: ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, инвалидов войны и других.

Ранее сообщалось, что граждане пенсионного и предпенсионного возраста будут получать несколько налоговых льгот. Прежде всего, это налог на имущество — за одну квартиру, дачный участок, творческую мастерскую или хозяйственную постройку, передает «Национальная служба новостей». Если у пенсионеров в собственности две квартиры, то за одну из них придется заплатить налог.

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В феврале вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для пенсионеров-льготников. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Основная индексация прошла с 1 января, но для определенного количества пенсионеров выплаты включают и другие поступления. В частности, это ЕДВ, которые тоже могут индексировать, благодаря чему совокупный доход пожилого гражданина увеличится. Индексация будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за 2023 год и ожидается в пределах 7,4-7,5%», — цитирует агентство «Прайм» Гиринского. Экономист добавил, что выплаты могут вырасти в случае отказа пенсионера от набора социальных услуг, положенным льготникам, и, напротив, в случае их принятия денежную компенсацию снимут. ЕДВ отражаются на доходе некоторых пенсионеров — прежде всего, льготников: ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, инвалидов войны и других. Ранее сообщалось, что граждане пенсионного и предпенсионного возраста будут получать несколько налоговых льгот. Прежде всего, это налог на имущество — за одну квартиру, дачный участок, творческую мастерскую или хозяйственную постройку, передает «Национальная служба новостей». Если у пенсионеров в собственности две квартиры, то за одну из них придется заплатить налог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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