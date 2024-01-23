Путин подписал указ об едином статусе многодетной семьи

23 января 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин избавил россиян от излишней бюрократии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России закрепился федеральный статус многодетных семей и меры поддержки для них. Раньше в стране действовал только региональный статус. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Предоставить многодетным семьям меры социальной поддержки до достижение возраста 18 лет или 23 лет при условии обучения в организации, осуществляющей деятельность по очной форме обучения. Также предоставить некоторые гарантии многодетным семьям», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Раньше в России действовал только региональный статус многодетной семьи. Это означало, что переезжая в другой регион, многодетная семья теряла свой статус и соответствующие льготы. Для восстановления льгот требовалось заново оформить документы. Единый статус многодетной семьи избавит граждан от излишней бюрократии.

В России закрепился федеральный статус многодетных семей и меры поддержки для них. Раньше в стране действовал только региональный статус. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Предоставить многодетным семьям меры социальной поддержки до достижение возраста 18 лет или 23 лет при условии обучения в организации, осуществляющей деятельность по очной форме обучения. Также предоставить некоторые гарантии многодетным семьям», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Раньше в России действовал только региональный статус многодетной семьи. Это означало, что переезжая в другой регион, многодетная семья теряла свой статус и соответствующие льготы. Для восстановления льгот требовалось заново оформить документы. Единый статус многодетной семьи избавит граждан от излишней бюрократии.