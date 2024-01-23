Путин подписал указ об едином статусе многодетной семьи

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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Владимир Путин избавил россиян от излишней бюрократии Фото:

В России закрепился федеральный статус многодетных семей и меры поддержки для них. Раньше в стране действовал только региональный статус. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Предоставить многодетным семьям меры социальной поддержки до достижение возраста 18 лет или 23 лет при условии обучения в организации, осуществляющей деятельность по очной форме обучения. Также предоставить некоторые гарантии многодетным семьям», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Раньше в России действовал только региональный статус многодетной семьи. Это означало, что переезжая в другой регион, многодетная семья теряла свой статус и соответствующие льготы. Для восстановления льгот требовалось заново оформить документы. Единый статус многодетной семьи избавит граждан от излишней бюрократии.

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В России закрепился федеральный статус многодетных семей и меры поддержки для них. Раньше в стране действовал только региональный статус. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Предоставить многодетным семьям меры социальной поддержки до достижение возраста 18 лет или 23 лет при условии обучения в организации, осуществляющей деятельность по очной форме обучения. Также предоставить некоторые гарантии многодетным семьям», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Раньше в России действовал только региональный статус многодетной семьи. Это означало, что переезжая в другой регион, многодетная семья теряла свой статус и соответствующие льготы. Для восстановления льгот требовалось заново оформить документы. Единый статус многодетной семьи избавит граждан от излишней бюрократии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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