Полковник Марочко заявил об опасности ПВО ВСУ для мирных жителей Украины

23 января 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Системы ПВО Украины расположены в жилых районах, сказал Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская ПВО устарела, работает некорректно и с задержками, что приводит к самоуничтожению систем и жертвам среди мирного населения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. ВС РФ нанесли удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны РФ, все цели были поражены. В частности, были уничтожены заводы, которые производили боеприпасы и взрывчатые вещества. В ряде telegram-каналов начало распространяться видео с летящей в жилой сектор ракетой. Украинская сторона начала обвинять Вооруженные силы России в атаке по мирным гражданам. Новость по теме Белый дом: Украина приближается к истощению средств ПВО «Мирные люди на территории Украины страдают не от российских ракет, а от действий ПВО ВСУ. Наша армия работает ювелирно. И сейчас даже те кадры, которые появились в соцсетях, говорят о том, что наши ракеты никоим образом не нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. И не привели к жертвам среди мирного населения. Кадры, которые размещены в сети интернет, опять же, со стороны Украины, свидетельствуют о том, что в большинстве случаев были внештатные срабатывания ПВО ВСУ. Повреждения на фасадах жилых домов ярко иллюстрируют, что это были зенитные ракеты, есть даже их части», — сказал Андрей Марочко. По его словам, есть масса фактов, свидетельствующих о том, что ПВО страшнее для украинских жителей, нежели наши ракеты. «Украинская система противоракетной обороны — это сборная солянка из различных комплексов. Она не позволяет эффективно работать. Более того, есть комплексы, которые устарели и ракеты уже должны были давным-давно быть утилизированы, но они были отправлены на Украину. Их срабатывание — это лотерея 50 на 50. Когда комплексы не работают в единой системе, затруднена работа средств ПВО (то есть обнаружение нанесения огневого поражения происходит с существенной задержкой), это может привести к тому, что ракета самоуничтожится. Поскольку это происходит в густонаселенных жилых районах, то приводит к трагедиям», — сообщил собеседник агентства. ВСУ используют мирных граждан в качестве живого щита, чтобы обезопасить свои комплексы ПВО от ударов России, отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке. «Напомню, что в основном все средства ПВО находятся в спальных районах для того, чтобы мы не наносили по ним огневого поражения. Они прекрасно знают, что мы не воюем с мирным населением и более того минимизируем потери среди гражданского населения», — объяснил эксперт. Он подчеркнул, что все удары России достигли своих целей. «Данные, которые подаются официальными источниками Украины, непосредственно главкомом ВСУ Валерием Залужным, говорят, что, как минимум по их мнению, было сбито 50% всего того, что было выпущено, но это не соответствует действительности. Поскольку все цели, которые были намечены, поражены. Этому есть подтверждение в средствах массовой информации. В ближайшее время, я думаю, об этом заявят и в Министерстве обороны РФ. Сейчас современные ракеты, которые запускаются ВС РФ, сбить практически невозможно. Они обманывают украинскую ПВО, по сути, НАТОвскую. Поэтому, в том числе, идет внештатная работа систем противоракетной обороны и их ракеты летят по мирным гражданам и по жилым застройкам», — подчеркнул Марочко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинская ПВО устарела, работает некорректно и с задержками, что приводит к самоуничтожению систем и жертвам среди мирного населения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. ВС РФ нанесли удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны РФ, все цели были поражены. В частности, были уничтожены заводы, которые производили боеприпасы и взрывчатые вещества. В ряде telegram-каналов начало распространяться видео с летящей в жилой сектор ракетой. Украинская сторона начала обвинять Вооруженные силы России в атаке по мирным гражданам. «Мирные люди на территории Украины страдают не от российских ракет, а от действий ПВО ВСУ. Наша армия работает ювелирно. И сейчас даже те кадры, которые появились в соцсетях, говорят о том, что наши ракеты никоим образом не нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. И не привели к жертвам среди мирного населения. Кадры, которые размещены в сети интернет, опять же, со стороны Украины, свидетельствуют о том, что в большинстве случаев были внештатные срабатывания ПВО ВСУ. Повреждения на фасадах жилых домов ярко иллюстрируют, что это были зенитные ракеты, есть даже их части», — сказал Андрей Марочко. По его словам, есть масса фактов, свидетельствующих о том, что ПВО страшнее для украинских жителей, нежели наши ракеты. «Украинская система противоракетной обороны — это сборная солянка из различных комплексов. Она не позволяет эффективно работать. Более того, есть комплексы, которые устарели и ракеты уже должны были давным-давно быть утилизированы, но они были отправлены на Украину. Их срабатывание — это лотерея 50 на 50. Когда комплексы не работают в единой системе, затруднена работа средств ПВО (то есть обнаружение нанесения огневого поражения происходит с существенной задержкой), это может привести к тому, что ракета самоуничтожится. Поскольку это происходит в густонаселенных жилых районах, то приводит к трагедиям», — сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что все удары России достигли своих целей. «Данные, которые подаются официальными источниками Украины, непосредственно главкомом ВСУ Валерием Залужным, говорят, что, как минимум по их мнению, было сбито 50% всего того, что было выпущено, но это не соответствует действительности. Поскольку все цели, которые были намечены, поражены. Этому есть подтверждение в средствах массовой информации. В ближайшее время, я думаю, об этом заявят и в Министерстве обороны РФ. Сейчас современные ракеты, которые запускаются ВС РФ, сбить практически невозможно. Они обманывают украинскую ПВО, по сути, НАТОвскую. Поэтому, в том числе, идет внештатная работа систем противоракетной обороны и их ракеты летят по мирным гражданам и по жилым застройкам», — подчеркнул Марочко.