Белый дом: Украина приближается к истощению средств ПВО

18 января 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Кирби заявил, что ВСУ без основной помощи США протянут еще два-три месяца Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит», — сказал Кирби журналистам на брифинге. В числе возможностей, «критически значимых» для Украины, Кирби назвал средства ПВО. По его словам, многое зависит от того, чем им приходится противостоять. Депутаты Европарламента (ЕП) поругались во время дебатов из-за дальнейшей помощи Киеву. В частности, премьер Словакии Фицо считает, что помощь Украине ведет только к увеличению числа жертв в конфликте. По данным The Hill, президент США Джо Байден планирует обсудить с лидерами конгресса выделение помощи Украине.

Украина приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит», — сказал Кирби журналистам на брифинге. В числе возможностей, «критически значимых» для Украины, Кирби назвал средства ПВО. По его словам, многое зависит от того, чем им приходится противостоять. Депутаты Европарламента (ЕП) поругались во время дебатов из-за дальнейшей помощи Киеву. В частности, премьер Словакии Фицо считает, что помощь Украине ведет только к увеличению числа жертв в конфликте. По данным The Hill, президент США Джо Байден планирует обсудить с лидерами конгресса выделение помощи Украине.