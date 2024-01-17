17 января 2024

Белый дом: Украина приближается к истощению средств ПВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби,  stock
Кирби заявил, что ВСУ без основной помощи США протянут еще два-три месяца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит», — сказал Кирби журналистам на брифинге.

В числе возможностей, «критически значимых» для Украины, Кирби назвал средства ПВО. По его словам, многое зависит от того, чем им приходится противостоять.

Депутаты Европарламента (ЕП) поругались во время дебатов из-за дальнейшей помощи Киеву. В частности, премьер Словакии Фицо считает, что помощь Украине ведет только к увеличению числа жертв в конфликте. По данным The Hill, президент США Джо Байден планирует обсудить с лидерами конгресса выделение помощи Украине.

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Украина приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит», — сказал Кирби журналистам на брифинге. В числе возможностей, «критически значимых» для Украины, Кирби назвал средства ПВО. По его словам, многое зависит от того, чем им приходится противостоять. Депутаты Европарламента (ЕП) поругались во время дебатов из-за дальнейшей помощи Киеву. В частности, премьер Словакии Фицо считает, что помощь Украине ведет только к увеличению числа жертв в конфликте. По данным The Hill, президент США Джо Байден планирует обсудить с лидерами конгресса выделение помощи Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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