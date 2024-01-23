ВС РФ нанесли мощный удар по объектам ВПК Украины, производящим ракеты

ВС РФ нанесли удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Все цели были поражены. В частности, были уничтожены заводы, которые производили боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщает Минобороны России.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — передает ведомство. Атака была совершена по заводам, производящим ракеты и взрывчатые вещества. Все цели поражены.
Ранее армия России ударила советскими ракетами П-35Б по позициям ПВО Киева в Одессе. Ракеты показали хорошую эффективность в ликвидации военных объектов. Кроме того, за сутки ВС РФ отразили 10 атак штурмовых групп украинской армии на Купянском направлении, противник потерял порядка 150 военных. Киев понес огромные потери и на Краснолиманском направлении, передает «Царьград».
ВС РФ нанесли удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Все цели были поражены. В частности, были уничтожены заводы, которые производили боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщает Минобороны России. «Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — передает ведомство. Атака была совершена по заводам, производящим ракеты и взрывчатые вещества. Все цели поражены. Ранее армия России ударила советскими ракетами П-35Б по позициям ПВО Киева в Одессе. Ракеты показали хорошую эффективность в ликвидации военных объектов. Кроме того, за сутки ВС РФ отразили 10 атак штурмовых групп украинской армии на Купянском направлении, противник потерял порядка 150 военных. Киев понес огромные потери и на Краснолиманском направлении, передает «Царьград».