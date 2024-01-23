Полковник полиции умер в Петербурге после того, как поскользнулся на льду

Полицейскому стало плохо на рабочем совещании, пишет Baza
В Санкт-Петербурге полковник полиции Вадим Завьялов поскользнулся и ударился головой, после чего умер. Состояние пострадавшего резко ухудшилось во время рабочего состояния.
«Вадим Завьялов поскользнулся, сильно ударился головой и позже умер на работе», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что во время совещания начальство ошибочно подумало, что полковник был пьян.
Вместо того, чтобы отвезти пострадавшего в больницу, его отправили на проверку. Полковник Завьялов получил травму в январе и отказался брать больничный, ожидая проверки от МВД. В ходе проведения проверки он умер, передали в telegram-канале.
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