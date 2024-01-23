Полковник полиции умер в Петербурге после того, как поскользнулся на льду

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Полицейскому стало плохо на рабочем совещании, пишет Baza Фото:

В Санкт-Петербурге полковник полиции Вадим Завьялов поскользнулся и ударился головой, после чего умер. Состояние пострадавшего резко ухудшилось во время рабочего состояния.

«Вадим Завьялов поскользнулся, сильно ударился головой и позже умер на работе», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что во время совещания начальство ошибочно подумало, что полковник был пьян.

Вместо того, чтобы отвезти пострадавшего в больницу, его отправили на проверку. Полковник Завьялов получил травму в январе и отказался брать больничный, ожидая проверки от МВД. В ходе проведения проверки он умер, передали в telegram-канале.

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В Санкт-Петербурге полковник полиции Вадим Завьялов поскользнулся и ударился головой, после чего умер. Состояние пострадавшего резко ухудшилось во время рабочего состояния. «Вадим Завьялов поскользнулся, сильно ударился головой и позже умер на работе», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что во время совещания начальство ошибочно подумало, что полковник был пьян. Вместо того, чтобы отвезти пострадавшего в больницу, его отправили на проверку. Полковник Завьялов получил травму в январе и отказался брать больничный, ожидая проверки от МВД. В ходе проведения проверки он умер, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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