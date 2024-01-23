Депутаты челябинского заксобрания одобрили льготы по налогу на имущество для НКО

Социально ориентированные НКО получат льготы по налогу на имущество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты комитета по бюджету и налогам заксобрания Челябинской области одобрили изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций», предусматривающие льготы по налогу на имущество для социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Законопроект предусматривает льготы по налогу на имущество для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), включенных в реестр СОНКО. В такой реестр включаются организации, которые получают президентские гранты или субсидии в рамках федеральных, региональных программ или программ, реализуемых органами местного самоуправления один раз и более в течение трех лет на дату включения в реестр. Также льготу получат организации, которые являются исполнителями общественно-полезных или социальных услуг», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Согласно данным реестра СОНКО, по состоянию на 31 июля 2023 года в него включены 1090 социально ориентированных некоммерческих организаций. Региональный законопроект приводит законодательство Челябинской области в соответствие действующему федеральному законодательству. Он внесен в парламент региона губернатором Алексеем Текслером

Кроме этого, комитет по бюджету и налогам одобрил изменения в закон об областном бюджете на 2024 год. На параметрах бюджета это не сказалось, поскольку изменения коснулись только бюджетной классификации из-за новшеств, введенных Минфином РФ. Основные параметры областного бюджета на 2024 составляют по доходам — 267,2 млрд рублей, по расходам — 331,3 млрд рублей. Дефицит — 64,1 млрд рублей.