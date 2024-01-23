В СК назвали причину крушения самолета в Афганистане

Следком: самолет в Афганистане потерпел крушение из-за отказа двигателей
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следком приоритетной версией крушения самолета в Афганистане называет отказ двигателей Фото:
новость из сюжета
В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Одной из приоритетных версий крушения самолета в горах Афганистана, в результате которого погибли два человека, называют поломку двигателей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Одна из приоритетных [причин крушения самолета] — технические причины в виде отказа двигателей», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Отмечается, что рассматриваются все актуальные версии произошедшего.

Самолет Falcon 10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту находились шестеро россиян, двое из них — пассажиры — не выжили. Сами пилоты смогли спастись, так как перед крушением смогли поднять нос летательного аппарата кверху. Пострадавших доставили в Кабул.

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Одной из приоритетных версий крушения самолета в горах Афганистана, в результате которого погибли два человека, называют поломку двигателей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Одна из приоритетных [причин крушения самолета] — технические причины в виде отказа двигателей», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Отмечается, что рассматриваются все актуальные версии произошедшего. Самолет Falcon 10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту находились шестеро россиян, двое из них — пассажиры — не выжили. Сами пилоты смогли спастись, так как перед крушением смогли поднять нос летательного аппарата кверху. Пострадавших доставили в Кабул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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