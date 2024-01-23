Происшествия В СК назвали причину крушения самолета в Афганистане Следком: самолет в Афганистане потерпел крушение из-за отказа двигателей 23 января 2024 в 17:37 Размер текста - 17 + Следком приоритетной версией крушения самолета в Афганистане называет отказ двигателей Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Одной из приоритетных версий крушения самолета в горах Афганистана, в результате которого погибли два человека, называют поломку двигателей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Одна из приоритетных [причин крушения самолета] — технические причины в виде отказа двигателей», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Отмечается, что рассматриваются все актуальные версии произошедшего. Самолет Falcon 10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту находились шестеро россиян, двое из них — пассажиры — не выжили. Сами пилоты смогли спастись, так как перед крушением смогли поднять нос летательного аппарата кверху. Пострадавших доставили в Кабул. Одной из приоритетных версий крушения самолета в горах Афганистана, в результате которого погибли два человека, называют поломку двигателей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Одна из приоритетных [причин крушения самолета] — технические причины в виде отказа двигателей», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Отмечается, что рассматриваются все актуальные версии произошедшего. Самолет Falcon 10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту находились шестеро россиян, двое из них — пассажиры — не выжили. Сами пилоты смогли спастись, так как перед крушением смогли поднять нос летательного аппарата кверху. Пострадавших доставили в Кабул. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям