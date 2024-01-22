Стало известно, как выжили пилоты разбившегося в Афганистане самолета

Пилоты разбившегося Falcon 10 выжили, так как смогли поднять нос самолета кверху

22 января 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Пилоты самолета Falcon 10 успели перед крушением поднять нос аппарата кверху Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пилоты разбившегося самолета Falcon 10 в горах Афганистана выжили благодаря тому, что успели в последний момент задрать нос летательного аппарата вверх. Об этом сообщает Shot. «Перед моментом трагедии пилоты подняли нос самолета на 15—20 градусов, чтобы хоть немного смягчить удар. Если бы они не сделали этого, то самолет врезался бы носом в землю, из-за чего погибли бы все, находившиеся на борту», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на авиаэкспертов. Также причиной мог стать плотный снег в том месте, где самолет потерпел крушение. Крушение самолета в горах Афганистана произошло 21 января. Всего на борту находилось шестеро россиян. В итоге двое из них погибли. Эту информацию подтвердили в МИД РФ. Выжившие в настоящий момент находятся в Кабуле, на территории военно-медицинского комплекса.

Пилоты разбившегося самолета Falcon 10 в горах Афганистана выжили благодаря тому, что успели в последний момент задрать нос летательного аппарата вверх. Об этом сообщает Shot. «Перед моментом трагедии пилоты подняли нос самолета на 15—20 градусов, чтобы хоть немного смягчить удар. Если бы они не сделали этого, то самолет врезался бы носом в землю, из-за чего погибли бы все, находившиеся на борту», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на авиаэкспертов. Также причиной мог стать плотный снег в том месте, где самолет потерпел крушение. Крушение самолета в горах Афганистана произошло 21 января. Всего на борту находилось шестеро россиян. В итоге двое из них погибли. Эту информацию подтвердили в МИД РФ. Выжившие в настоящий момент находятся в Кабуле, на территории военно-медицинского комплекса.