Депутат Госдумы Матвеев извинился после предложения Кадырова его «вытурнуть»

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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан,  stock
Депутат Михаил Матвеев оправдался за свои высказывания о представителях ислама перед Рамзаном Кадыровым (на фото) Фото:

Депутат Госдумы Михаил Матвеев отреагировал на заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадыров с призывом «вытурнуть» его. Депутат объяснил, что под своими заявлениями в адрес представителей ислама имел в виду именно радикальных его представителей, с которыми официально воюет Россия. Об этом Матвеев рассказал в своем telegram-канале. Он принес свои извинения мусульманскому сообществу.

«Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться. <…> В своем заявлении я сказал, что выступаю против миграционного потока, с которыми в Россию проникают представители радикальных исламских взглядов. Тогда я говорил о таких течениях, как ваххабиты и прочие, имел в виду именно тех террористов, с которыми вы боролись у себя в республике», — обратился к Кадырову Михаил Матвеев. Он также обозначил, что именно с такими радикалами борются и в зоне спецоперации. С ними лично воюют президент России Владимир Путин, Кадыров и другие представители России, подчеркнул депутат.

Рамзан Кадыров ранее предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева за провокационное заявление в адрес представителей ислама, которые проникают в Россию с миграционным потоком. Глава Чечни посчитал данное высказывание провокационным.

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Депутат Госдумы Михаил Матвеев отреагировал на заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадыров с призывом «вытурнуть» его. Депутат объяснил, что под своими заявлениями в адрес представителей ислама имел в виду именно радикальных его представителей, с которыми официально воюет Россия. Об этом Матвеев рассказал в своем telegram-канале. Он принес свои извинения мусульманскому сообществу. «Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться. <…> В своем заявлении я сказал, что выступаю против миграционного потока, с которыми в Россию проникают представители радикальных исламских взглядов. Тогда я говорил о таких течениях, как ваххабиты и прочие, имел в виду именно тех террористов, с которыми вы боролись у себя в республике», — обратился к Кадырову Михаил Матвеев. Он также обозначил, что именно с такими радикалами борются и в зоне спецоперации. С ними лично воюют президент России Владимир Путин, Кадыров и другие представители России, подчеркнул депутат. Рамзан Кадыров ранее предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева за провокационное заявление в адрес представителей ислама, которые проникают в Россию с миграционным потоком. Глава Чечни посчитал данное высказывание провокационным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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