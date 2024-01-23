Депутат Госдумы Матвеев извинился после предложения Кадырова его «вытурнуть»

23 января 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Депутат Михаил Матвеев оправдался за свои высказывания о представителях ислама перед Рамзаном Кадыровым (на фото) Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Депутат Госдумы Михаил Матвеев отреагировал на заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадыров с призывом «вытурнуть» его. Депутат объяснил, что под своими заявлениями в адрес представителей ислама имел в виду именно радикальных его представителей, с которыми официально воюет Россия. Об этом Матвеев рассказал в своем telegram-канале. Он принес свои извинения мусульманскому сообществу. «Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться. <…> В своем заявлении я сказал, что выступаю против миграционного потока, с которыми в Россию проникают представители радикальных исламских взглядов. Тогда я говорил о таких течениях, как ваххабиты и прочие, имел в виду именно тех террористов, с которыми вы боролись у себя в республике», — обратился к Кадырову Михаил Матвеев. Он также обозначил, что именно с такими радикалами борются и в зоне спецоперации. С ними лично воюют президент России Владимир Путин, Кадыров и другие представители России, подчеркнул депутат. Рамзан Кадыров ранее предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева за провокационное заявление в адрес представителей ислама, которые проникают в Россию с миграционным потоком. Глава Чечни посчитал данное высказывание провокационным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Михаил Матвеев отреагировал на заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадыров с призывом «вытурнуть» его. Депутат объяснил, что под своими заявлениями в адрес представителей ислама имел в виду именно радикальных его представителей, с которыми официально воюет Россия. Об этом Матвеев рассказал в своем telegram-канале. Он принес свои извинения мусульманскому сообществу. «Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться. <…> В своем заявлении я сказал, что выступаю против миграционного потока, с которыми в Россию проникают представители радикальных исламских взглядов. Тогда я говорил о таких течениях, как ваххабиты и прочие, имел в виду именно тех террористов, с которыми вы боролись у себя в республике», — обратился к Кадырову Михаил Матвеев. Он также обозначил, что именно с такими радикалами борются и в зоне спецоперации. С ними лично воюют президент России Владимир Путин, Кадыров и другие представители России, подчеркнул депутат. Рамзан Кадыров ранее предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева за провокационное заявление в адрес представителей ислама, которые проникают в Россию с миграционным потоком. Глава Чечни посчитал данное высказывание провокационным.