Кадыров набросился на депутата Госдумы из-за мусульман

Глава Чечни Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Матвеева

23 января 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева за «скандальное высказывание» Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева за «провокационное заявление», направленное против мусульман. Об этом глава республики написал в своем telegram-канале. Сам депутат известен инициативами, ограничивающие деятельность мигрантов на территории РФ. Однако Кадыров не уточнил, какое из заявлений Матвеева он имеет в виду. «Провокационному выступлению Михаила Матвеева, депутата Госдумы РФ, распространенному в соцсетях, должны дать оценку компетентные органы. <…> Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он обозначил, что россияне живут в светском государстве, которое позволяет им исповедовать ислам, строить мечети, совершать намаз. «Мы, мусульмане, живя в таком государстве, обязаны защищать страну», — подчеркнул глава Чечни. Он пояснил, что депутат Матвеев пытается внести раскол в российское общества, разделив граждан по национальному и религиозному признаку. В декабре 2023 года депутат Матвеев заявил, что Госдума рассмотрит законопроект, в котором дано определение понятию «соотечественник». По его словам, этот человек обязательно должен знать русский язык и не представлять независимое национальное государство. До этого депутат также предлагал мигрантам сначала пройти социальную адаптацию при въезде в Россию. Также он предлагал лишать приобретенного гражданства за уклонение от военной службы, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева за «провокационное заявление», направленное против мусульман. Об этом глава республики написал в своем telegram-канале. Сам депутат известен инициативами, ограничивающие деятельность мигрантов на территории РФ. Однако Кадыров не уточнил, какое из заявлений Матвеева он имеет в виду. «Провокационному выступлению Михаила Матвеева, депутата Госдумы РФ, распространенному в соцсетях, должны дать оценку компетентные органы. <…> Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он обозначил, что россияне живут в светском государстве, которое позволяет им исповедовать ислам, строить мечети, совершать намаз. «Мы, мусульмане, живя в таком государстве, обязаны защищать страну», — подчеркнул глава Чечни. Он пояснил, что депутат Матвеев пытается внести раскол в российское общества, разделив граждан по национальному и религиозному признаку. В декабре 2023 года депутат Матвеев заявил, что Госдума рассмотрит законопроект, в котором дано определение понятию «соотечественник». По его словам, этот человек обязательно должен знать русский язык и не представлять независимое национальное государство. До этого депутат также предлагал мигрантам сначала пройти социальную адаптацию при въезде в Россию. Также он предлагал лишать приобретенного гражданства за уклонение от военной службы, передает РАПСИ.