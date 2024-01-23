Кадыров набросился на депутата Госдумы из-за мусульман

Глава Чечни Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Матвеева
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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан,  stock
Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева за «скандальное высказывание» Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева за «провокационное заявление», направленное против мусульман. Об этом глава республики написал в своем telegram-канале. Сам депутат известен инициативами, ограничивающие деятельность мигрантов на территории РФ. Однако Кадыров не уточнил, какое из заявлений Матвеева он имеет в виду.

«Провокационному выступлению Михаила Матвеева, депутата Госдумы РФ, распространенному в соцсетях, должны дать оценку компетентные органы. <…> Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он обозначил, что россияне живут в светском государстве, которое позволяет им исповедовать ислам, строить мечети, совершать намаз. «Мы, мусульмане, живя в таком государстве, обязаны защищать страну», — подчеркнул глава Чечни. Он пояснил, что депутат Матвеев пытается внести раскол в российское общества, разделив граждан по национальному и религиозному признаку.

В декабре 2023 года депутат Матвеев заявил, что Госдума рассмотрит законопроект, в котором дано определение понятию «соотечественник». По его словам, этот человек обязательно должен знать русский язык и не представлять независимое национальное государство. До этого депутат также предлагал мигрантам сначала пройти социальную адаптацию при въезде в Россию. Также он предлагал лишать приобретенного гражданства за уклонение от военной службы, передает РАПСИ.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева за «провокационное заявление», направленное против мусульман. Об этом глава республики написал в своем telegram-канале. Сам депутат известен инициативами, ограничивающие деятельность мигрантов на территории РФ. Однако Кадыров не уточнил, какое из заявлений Матвеева он имеет в виду. «Провокационному выступлению Михаила Матвеева, депутата Госдумы РФ, распространенному в соцсетях, должны дать оценку компетентные органы. <…> Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он обозначил, что россияне живут в светском государстве, которое позволяет им исповедовать ислам, строить мечети, совершать намаз. «Мы, мусульмане, живя в таком государстве, обязаны защищать страну», — подчеркнул глава Чечни. Он пояснил, что депутат Матвеев пытается внести раскол в российское общества, разделив граждан по национальному и религиозному признаку. В декабре 2023 года депутат Матвеев заявил, что Госдума рассмотрит законопроект, в котором дано определение понятию «соотечественник». По его словам, этот человек обязательно должен знать русский язык и не представлять независимое национальное государство. До этого депутат также предлагал мигрантам сначала пройти социальную адаптацию при въезде в Россию. Также он предлагал лишать приобретенного гражданства за уклонение от военной службы, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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