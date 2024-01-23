Политэлиты ХМАО находятся в напряжении перед приездом замгенпрокурора РФ Зайцева. Инсайд

Чиновники в ХМАО нервничают перед приездом замгенпрокурора РФ Зайцева

24 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО ждут приезда заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политэлиты ХМАО находятся в напряжении перед приездом заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева. По данным источников URA.RU, он планирует прилететь в Ханты-Мансийск на заседание коллегии надзорного ведомства. «Чиновники начинают заметно нервничать в преддверии визита Зайцева. В конце января он планирует прилететь в Ханты-Мансийск на заседание коллегии. Предыдущие визиты московского начальства в округ заканчивались политическими потрясениями: вскрывались коррупционные скандалы, после чего массово увольнялись чиновники. Планы Зайцева на Югру уже известны: это защита прав детей, пенсионеров и инвалидов, а также вопросы противодействия экстремизму и коррупции», — сообщает инсайдер. По данным источника агентства в силовых структурах, коллегия запланирована на конец месяца, а Зайцев прилетит на день раньше. В пресс-службе Генпрокуратуры РФ подтвердили его визит, однако дополнительные подробности о планах на поездку раскрывать не стали. Ранее URA.RU писало о том, что замгенпрокурора Зайцев потребовал наказать владельцев нелегальных АГЗС в Нижневартовске. Ведомство возбудило в отношении нарушителей 17 административных дел.

Политэлиты ХМАО находятся в напряжении перед приездом заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева. По данным источников URA.RU, он планирует прилететь в Ханты-Мансийск на заседание коллегии надзорного ведомства. «Чиновники начинают заметно нервничать в преддверии визита Зайцева. В конце января он планирует прилететь в Ханты-Мансийск на заседание коллегии. Предыдущие визиты московского начальства в округ заканчивались политическими потрясениями: вскрывались коррупционные скандалы, после чего массово увольнялись чиновники. Планы Зайцева на Югру уже известны: это защита прав детей, пенсионеров и инвалидов, а также вопросы противодействия экстремизму и коррупции», — сообщает инсайдер. По данным источника агентства в силовых структурах, коллегия запланирована на конец месяца, а Зайцев прилетит на день раньше. В пресс-службе Генпрокуратуры РФ подтвердили его визит, однако дополнительные подробности о планах на поездку раскрывать не стали. Ранее URA.RU писало о том, что замгенпрокурора Зайцев потребовал наказать владельцев нелегальных АГЗС в Нижневартовске. Ведомство возбудило в отношении нарушителей 17 административных дел.