23 января 2024

Политэлиты ХМАО находятся в напряжении перед приездом замгенпрокурора РФ Зайцева. Инсайд

Чиновники в ХМАО нервничают перед приездом замгенпрокурора РФ Зайцева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет губернаторов при полпреде по УрФО. Екатеринбург , зайцев сергей
В ХМАО ждут приезда заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева Фото:

Политэлиты ХМАО находятся в напряжении перед приездом заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева. По данным источников URA.RU, он планирует прилететь в Ханты-Мансийск на заседание коллегии надзорного ведомства.

«Чиновники начинают заметно нервничать в преддверии визита Зайцева. В конце января он планирует прилететь в Ханты-Мансийск на заседание коллегии. Предыдущие визиты московского начальства в округ заканчивались политическими потрясениями: вскрывались коррупционные скандалы, после чего массово увольнялись чиновники. Планы Зайцева на Югру уже известны: это защита прав детей, пенсионеров и инвалидов, а также вопросы противодействия экстремизму и коррупции», — сообщает инсайдер.

По данным источника агентства в силовых структурах, коллегия запланирована на конец месяца, а Зайцев прилетит на день раньше. В пресс-службе Генпрокуратуры РФ подтвердили его визит, однако дополнительные подробности о планах на поездку раскрывать не стали.

Ранее URA.RU писало о том, что замгенпрокурора Зайцев потребовал наказать владельцев нелегальных АГЗС в Нижневартовске. Ведомство возбудило в отношении нарушителей 17 административных дел.

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Политэлиты ХМАО находятся в напряжении перед приездом заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева. По данным источников URA.RU, он планирует прилететь в Ханты-Мансийск на заседание коллегии надзорного ведомства. «Чиновники начинают заметно нервничать в преддверии визита Зайцева. В конце января он планирует прилететь в Ханты-Мансийск на заседание коллегии. Предыдущие визиты московского начальства в округ заканчивались политическими потрясениями: вскрывались коррупционные скандалы, после чего массово увольнялись чиновники. Планы Зайцева на Югру уже известны: это защита прав детей, пенсионеров и инвалидов, а также вопросы противодействия экстремизму и коррупции», — сообщает инсайдер. По данным источника агентства в силовых структурах, коллегия запланирована на конец месяца, а Зайцев прилетит на день раньше. В пресс-службе Генпрокуратуры РФ подтвердили его визит, однако дополнительные подробности о планах на поездку раскрывать не стали. Ранее URA.RU писало о том, что замгенпрокурора Зайцев потребовал наказать владельцев нелегальных АГЗС в Нижневартовске. Ведомство возбудило в отношении нарушителей 17 административных дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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