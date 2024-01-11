Генпрокуратура возбудила 17 дел на хозяев АГЗС в ХМАО после публикации URA.RU

11 января 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев потребовал проверить нелегальные АГЗС в Нижневартовске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Прокуратура ХМАО по требованию Генеральной прокуратуры РФ возбудила 17 дел об административных нарушениях в отношении владельцев газовых заправок в Нижневартовске. Просчеты и недостатки в обеспечении промышленной и пожарной безопасности газозаправочных станций ведомство выявило после публикации URA.RU, сообщили журналисту агентства в пресс-службе ведомства. «По требованию Генпрокуратуры России прокуратурой Югры приняты меры реагирования в отношении собственников газозаправочных станций в Нижневартовске. С учетом публикаций в СМИ по поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева дополнительно проверена законность деятельности объектов. По указанным фактам надзорным органом возбуждено 17 дел об административных правонарушениях, одновременно собственникам газозаправочных станций внесено восемь представлений», — прокомментировали в пресс-службе окружной прокуратуры. Прокуратура Нижневартовска пресекла на отдельных АГЗС нарушения закона, связанные с отсутствием сигнализаторов загазованности, эксплуатацией неисправного оборудования, не проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов. После привлечения к проверке Ростехнадзора, МЧС, Росреестра и мэрии в суды направили несколько исковых заявлений о приостановке деятельности АГЗС-нарушителей. Впервые URA.RU писало о нарушениях на АГЗС летом 2022 года. После этого в ноябре к нам обратился местный житель, который зафиксировал нарушения и передал их журналистам и силовикам, но менее, чем через месяц в городе произошла трагедия — из-за взрыва газа в пятиэтажке погибли 10 человек. Расследование показало, что баллон был заправлен на одной из АГЗС, которые жители и присоединившиеся к ним эксперты ОНФ обвинили в нарушениях. Затем Генпрокуратура наказала сотрудников Ростехнадзора и потребовала устранить нарушения. Однако осенью 2023 года владельцы снова открыли АГЗС. Источники агентства в силовых структурах утверждают, что дело сдвинулось после кадровых перестановок в прокуратуре города. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске снова открылись заправки, которые после взрыва баллона с газом попали в поле зрения Генпрокуратуры РФ. На них несколько раз жаловались жители и члены ОНФ, однако местные чиновники направляли отписки, пока не произошла трагедия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура ХМАО по требованию Генеральной прокуратуры РФ возбудила 17 дел об административных нарушениях в отношении владельцев газовых заправок в Нижневартовске. Просчеты и недостатки в обеспечении промышленной и пожарной безопасности газозаправочных станций ведомство выявило после публикации URA.RU, сообщили журналисту агентства в пресс-службе ведомства. «По требованию Генпрокуратуры России прокуратурой Югры приняты меры реагирования в отношении собственников газозаправочных станций в Нижневартовске. С учетом публикаций в СМИ по поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева дополнительно проверена законность деятельности объектов. По указанным фактам надзорным органом возбуждено 17 дел об административных правонарушениях, одновременно собственникам газозаправочных станций внесено восемь представлений», — прокомментировали в пресс-службе окружной прокуратуры. Прокуратура Нижневартовска пресекла на отдельных АГЗС нарушения закона, связанные с отсутствием сигнализаторов загазованности, эксплуатацией неисправного оборудования, не проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов. После привлечения к проверке Ростехнадзора, МЧС, Росреестра и мэрии в суды направили несколько исковых заявлений о приостановке деятельности АГЗС-нарушителей. Впервые URA.RU писало о нарушениях на АГЗС летом 2022 года. После этого в ноябре к нам обратился местный житель, который зафиксировал нарушения и передал их журналистам и силовикам, но менее, чем через месяц в городе произошла трагедия — из-за взрыва газа в пятиэтажке погибли 10 человек. Расследование показало, что баллон был заправлен на одной из АГЗС, которые жители и присоединившиеся к ним эксперты ОНФ обвинили в нарушениях. Затем Генпрокуратура наказала сотрудников Ростехнадзора и потребовала устранить нарушения. Однако осенью 2023 года владельцы снова открыли АГЗС. Источники агентства в силовых структурах утверждают, что дело сдвинулось после кадровых перестановок в прокуратуре города. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске снова открылись заправки, которые после взрыва баллона с газом попали в поле зрения Генпрокуратуры РФ. На них несколько раз жаловались жители и члены ОНФ, однако местные чиновники направляли отписки, пока не произошла трагедия.