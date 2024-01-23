Израиль и ХАМАС договорились о перемирии на месяц

Стороны договорились прекратить огонь на месяц
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израиль и ХАМАС согласились о перемирии на месяц при условии обмена пленными. Об этом сообщил агентство Reuters.
«Израиль и ХАМАС договорились о месячном перемирии, во время которого может состояться обмен пленными», —
Израиль предлагал ХАМАС ввести перемирие на два месяца. За это время предлагалось освободить всех заложников.
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