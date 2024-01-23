23 января 2024

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии на месяц

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Внеочередное заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, рукопожатие, савельев валерий, герб свердловской области, анисимов владимир
Стороны договорились прекратить огонь на месяц Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль и ХАМАС согласились о перемирии на месяц при условии обмена пленными. Об этом сообщил агентство Reuters.

«Израиль и ХАМАС договорились о месячном перемирии, во время которого может состояться обмен пленными», — передает слова источника агентство. Уточняется, что добиться договоренности удалось в ходе переговоров под руководством США, Египта и Катара. Информации о том, когда начнется период перемирия, нет.

Израиль предлагал ХАМАС ввести перемирие на два месяца. За это время предлагалось освободить всех заложников.

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Израиль и ХАМАС согласились о перемирии на месяц при условии обмена пленными. Об этом сообщил агентство Reuters. «Израиль и ХАМАС договорились о месячном перемирии, во время которого может состояться обмен пленными», — передает слова источника агентство. Уточняется, что добиться договоренности удалось в ходе переговоров под руководством США, Египта и Катара. Информации о том, когда начнется период перемирия, нет. Израиль предлагал ХАМАС ввести перемирие на два месяца. За это время предлагалось освободить всех заложников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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