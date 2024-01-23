Израиль и ХАМАС договорились о перемирии на месяц

24 января 2024 в 05:37 Размер текста - 17 +

Стороны договорились прекратить огонь на месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль и ХАМАС согласились о перемирии на месяц при условии обмена пленными. Об этом сообщил агентство Reuters. «Израиль и ХАМАС договорились о месячном перемирии, во время которого может состояться обмен пленными», — передает слова источника агентство. Уточняется, что добиться договоренности удалось в ходе переговоров под руководством США, Египта и Катара. Информации о том, когда начнется период перемирия, нет. Израиль предлагал ХАМАС ввести перемирие на два месяца. За это время предлагалось освободить всех заложников.

Израиль и ХАМАС согласились о перемирии на месяц при условии обмена пленными. Об этом сообщил агентство Reuters. «Израиль и ХАМАС договорились о месячном перемирии, во время которого может состояться обмен пленными», — передает слова источника агентство. Уточняется, что добиться договоренности удалось в ходе переговоров под руководством США, Египта и Катара. Информации о том, когда начнется период перемирия, нет. Израиль предлагал ХАМАС ввести перемирие на два месяца. За это время предлагалось освободить всех заложников.