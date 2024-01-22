Израиль предложил приостановить боевые действия в Газе на два месяца

23 января 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Израиль предложил приостановить боевые действия для освобождения заложников Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль предложил палестинской группировке ХАМАС приостановить боевые действия в секторе Газа на два месяца, чтобы освободить всех заложников. Об этом сообщили два израильских чиновника. «Израиль передал группировке ХАМАС предложение через катарских и египетских посредников, которое включает в себя паузу в боевых действиях на два месяца. В соглашение входит освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе», — пишет портал Axios со ссылкой на чиновников. Как уточняет издание, хотя предложение не включает соглашения о прекращении конфликта, это самый длительный перерыв в прекращении огня. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг условия группировки для прекращения войны, которые, по его словам, включали в себя оставление боевиков у власти и полный уход израильской армии с территории анклава. В ответ на это представитель ХАМАС заявил, что у израильских заложников «нет шансов» вернуться домой, передает MK.RU .

Израиль предложил палестинской группировке ХАМАС приостановить боевые действия в секторе Газа на два месяца, чтобы освободить всех заложников. Об этом сообщили два израильских чиновника. «Израиль передал группировке ХАМАС предложение через катарских и египетских посредников, которое включает в себя паузу в боевых действиях на два месяца. В соглашение входит освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе», — пишет портал Axios со ссылкой на чиновников. Как уточняет издание, хотя предложение не включает соглашения о прекращении конфликта, это самый длительный перерыв в прекращении огня. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг условия группировки для прекращения войны, которые, по его словам, включали в себя оставление боевиков у власти и полный уход израильской армии с территории анклава. В ответ на это представитель ХАМАС заявил, что у израильских заложников «нет шансов» вернуться домой, передает MK.RU.