22 января 2024

Израиль предложил приостановить боевые действия в Газе на два месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Израиль предложил приостановить боевые действия для освобождения заложников Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль предложил палестинской группировке ХАМАС приостановить боевые действия в секторе Газа на два месяца, чтобы освободить всех заложников. Об этом сообщили два израильских чиновника.

«Израиль передал группировке ХАМАС предложение через катарских и египетских посредников, которое включает в себя паузу в боевых действиях на два месяца. В соглашение входит освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе», — пишет портал Axios со ссылкой на чиновников. Как уточняет издание, хотя предложение не включает соглашения о прекращении конфликта, это самый длительный перерыв в прекращении огня.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг условия группировки для прекращения войны, которые, по его словам, включали в себя оставление боевиков у власти и полный уход израильской армии с территории анклава. В ответ на это представитель ХАМАС заявил, что у израильских заложников «нет шансов» вернуться домой, передает MK.RU.

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Израиль предложил палестинской группировке ХАМАС приостановить боевые действия в секторе Газа на два месяца, чтобы освободить всех заложников. Об этом сообщили два израильских чиновника. «Израиль передал группировке ХАМАС предложение через катарских и египетских посредников, которое включает в себя паузу в боевых действиях на два месяца. В соглашение входит освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе», — пишет портал Axios со ссылкой на чиновников. Как уточняет издание, хотя предложение не включает соглашения о прекращении конфликта, это самый длительный перерыв в прекращении огня. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг условия группировки для прекращения войны, которые, по его словам, включали в себя оставление боевиков у власти и полный уход израильской армии с территории анклава. В ответ на это представитель ХАМАС заявил, что у израильских заложников «нет шансов» вернуться домой, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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