23 января 2024

В Челябинской области горит мебельная фабрика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Веселые старты МЧС. Курган, огнетушитель, пожар, огонь
Огнем охвачено 3 600 квадратных метров мебельной фабрики (фото из архива) Фото:

В поселке Батуринский (Еткульский район, Челябинская область) 24 января огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. Огнем охвачено 3 600 квадратных метров мебельной фабрики, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В двух километрах от поселка Батуринский горит кровля мебельной фабрики. Огнем охвачено 3 600 квадратных метров», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. На месте работают 60 специалистов и 18 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Обновлено в 07:10 по уральскому времени:

В Челябинской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3 600 квадратных метрах, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Батуринский (Еткульский район, Челябинская область) 24 января огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. Огнем охвачено 3 600 квадратных метров мебельной фабрики, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В двух километрах от поселка Батуринский горит кровля мебельной фабрики. Огнем охвачено 3 600 квадратных метров», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. На месте работают 60 специалистов и 18 единиц техники. Информации о пострадавших нет. Обновлено в 07:10 по уральскому времени: В Челябинской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3 600 квадратных метрах, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...