В поселке Батуринский (Еткульский район, Челябинская область) 24 января огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. Огнем охвачено 3 600 квадратных метров мебельной фабрики, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В двух километрах от поселка Батуринский горит кровля мебельной фабрики. Огнем охвачено 3 600 квадратных метров», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. На месте работают 60 специалистов и 18 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
Обновлено в 07:10 по уральскому времени:
В Челябинской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3 600 квадратных метрах, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
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