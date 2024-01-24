Вице-мэр Екатеринбурга стала совладелицей бизнеса. Скрин

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Алексей Орлов в Штабе общественной поддержки. Екатеринбург, фадеева марина
Конфликта интересов у Марины Фадеевой нет — она не курирует торговлю Фото:

Замглавы Екатеринбурга Марина Фадеева (управделами) вошла в число учредителей ООО «Предприятие „МДВ Кик“». Информация об этом содержится в открытых источника.

По данным сервиса СБИС, доля в 50% перешла к Фадеевой по наследству 21 декабря 2023 года, она тут же передала ее в доверительное управление Татьяне Поповой — поскольку сама не может заниматься коммерцией.

Формально основным видом деятельности указанного ООО является торговля «незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, не неспециализированных магазинах». Однако известно, что сейчас фирма лишь сдает в аренду торговые помещения. В 2022 году ООО «Предприятие „МДВ Кик“» показало прибыль в 3,7 миллиона рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 20,9 млн.

К полномочиям Фадеевой торговля не относится, чиновница координирует работу подразделений администрации и отвечает за взаимодействие с гордумой. Ее пусть на государственной и муниципальной службе начался еще во времена губернатора Эдуарда Росселя, в середине «нулевых». Она, в частности, работала в минэкономики и мининвесте, трудилась советником первого замгубернатора Алексея Орлова. Перейдя в мэрию в декабре 2020-го, Орлов забрал Фадееву и еще нескольких помощников с собой. В январе 2021-го Фадеева стала вице-мэром-руководителем аппарата администрации. Сейчас ее называют самым доверенным лицом в окружении мэра.

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Замглавы Екатеринбурга Марина Фадеева (управделами) вошла в число учредителей ООО «Предприятие „МДВ Кик“». Информация об этом содержится в открытых источника. По данным сервиса СБИС, доля в 50% перешла к Фадеевой по наследству 21 декабря 2023 года, она тут же передала ее в доверительное управление Татьяне Поповой — поскольку сама не может заниматься коммерцией. Формально основным видом деятельности указанного ООО является торговля «незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, не неспециализированных магазинах». Однако известно, что сейчас фирма лишь сдает в аренду торговые помещения. В 2022 году ООО «Предприятие „МДВ Кик“» показало прибыль в 3,7 миллиона рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 20,9 млн. К полномочиям Фадеевой торговля не относится, чиновница координирует работу подразделений администрации и отвечает за взаимодействие с гордумой. Ее пусть на государственной и муниципальной службе начался еще во времена губернатора Эдуарда Росселя, в середине «нулевых». Она, в частности, работала в минэкономики и мининвесте, трудилась советником первого замгубернатора Алексея Орлова. Перейдя в мэрию в декабре 2020-го, Орлов забрал Фадееву и еще нескольких помощников с собой. В январе 2021-го Фадеева стала вице-мэром-руководителем аппарата администрации. Сейчас ее называют самым доверенным лицом в окружении мэра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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