Замглавы Екатеринбурга Марина Фадеева (управделами) вошла в число учредителей ООО «Предприятие „МДВ Кик“». Информация об этом содержится в открытых источника.
По данным сервиса СБИС, доля в 50% перешла к Фадеевой по наследству 21 декабря 2023 года, она тут же передала ее в доверительное управление Татьяне Поповой — поскольку сама не может заниматься коммерцией.
Формально основным видом деятельности указанного ООО является торговля «незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, не неспециализированных магазинах». Однако известно, что сейчас фирма лишь сдает в аренду торговые помещения. В 2022 году ООО «Предприятие „МДВ Кик“» показало прибыль в 3,7 миллиона рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 20,9 млн.
К полномочиям Фадеевой торговля не относится, чиновница координирует работу подразделений администрации и отвечает за взаимодействие с гордумой. Ее пусть на государственной и муниципальной службе начался еще во времена губернатора Эдуарда Росселя, в середине «нулевых». Она, в частности, работала в минэкономики и мининвесте, трудилась советником первого замгубернатора Алексея Орлова. Перейдя в мэрию в декабре 2020-го, Орлов забрал Фадееву и еще нескольких помощников с собой. В январе 2021-го Фадеева стала вице-мэром-руководителем аппарата администрации. Сейчас ее называют самым доверенным лицом в окружении мэра.
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