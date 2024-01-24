Премьер Словакии готовит Зеленскому крайне неприятный сюрприз

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Ужгород, чтобы провести переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. При этом словацкий премьер хочет заявить на этой встрече о прекращении военной помощи со стороны страны киевского президента Владимира Зеленского. Также Словакия не поддерживает вступление Украины в НАТО.
«Фицо ранее заявил, что на этой встрече сообщит собеседнику о том, что Словакия прекратит военную помощь Украине и не поддерживает ее планы присоединиться к НАТО», — передает ТАСС. Как отметил премьер Словакии, страна в Североатлантическом альянсе готова воспользоваться правом вето. Это связано с тем, что возможное вступление Киева в альянс может стать причиной начала третьей мировой войны. При этом Шмыгаль написал в своем telegram-канале, что надеется на практичный и конструктивный диалог с Фицо.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.