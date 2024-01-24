Премьер Словакии готовит Зеленскому крайне неприятный сюрприз

Премьер Словакии Фицо намерен сообщить о сокращении помощи Киеву
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Фицо планирует заявить о прекращении военной помощи для Украины Фото:
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Ужгород, чтобы провести переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. При этом словацкий премьер хочет заявить на этой встрече о прекращении военной помощи со стороны страны киевского президента Владимира Зеленского. Также Словакия не поддерживает вступление Украины в НАТО.

«Фицо ранее заявил, что на этой встрече сообщит собеседнику о том, что Словакия прекратит военную помощь Украине и не поддерживает ее планы присоединиться к НАТО», — передает ТАСС. Как отметил премьер Словакии, страна в Североатлантическом альянсе готова воспользоваться правом вето. Это связано с тем, что возможное вступление Киева в альянс может стать причиной начала третьей мировой войны. При этом Шмыгаль написал в своем telegram-канале, что надеется на практичный и конструктивный диалог с Фицо.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Ужгород, чтобы провести переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. При этом словацкий премьер хочет заявить на этой встрече о прекращении военной помощи со стороны страны киевского президента Владимира Зеленского. Также Словакия не поддерживает вступление Украины в НАТО. «Фицо ранее заявил, что на этой встрече сообщит собеседнику о том, что Словакия прекратит военную помощь Украине и не поддерживает ее планы присоединиться к НАТО», — передает ТАСС. Как отметил премьер Словакии, страна в Североатлантическом альянсе готова воспользоваться правом вето. Это связано с тем, что возможное вступление Киева в альянс может стать причиной начала третьей мировой войны. При этом Шмыгаль написал в своем telegram-канале, что надеется на практичный и конструктивный диалог с Фицо.
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