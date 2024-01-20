Словакия выступит против членства Украины в НАТО и воспользуется правом вето, чтобы заблокировать вступление страны в альянс. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Я против членства Украины в НАТО», — передает слова Фицо телеканал RTVS. Он добавил, что Словакия воспользуется правом вето, чтобы заблокировать возможное вступление Украины в состав альянса. По его словам, членство Киева в НАТО может привести к началу Третьей мировой войны.
Фицо также отметил, что на встрече с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем он будет обсуждать гуманитарную помощь, но отказался от проведения пресс-конференции после встречи. Встреча между Фицо и Шмыгалем запланирована на 24 января в Ужгороде, заключили в материале телеканала.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе потребовал конкретных шагов в вопросе вступления Украины в НАТО. Он выразил желание получить хотя бы один конкретный шаг в этом направлении и также потребовал усиления систем противовоздушной обороны. Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что для достижения мира между Россией и Украиной необходимо, чтобы Киев
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