В жесткой аварии под Екатеринбургом разбился миллионер. Фото

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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, спасатели, дтп, сотрудники мчс, пожарные
Еще вчера, коллеги погибшего бизнесмена общались с ним по рабочим вопросам Фото:

Водителем Land Cruiser, который влетел в грузовик на трассе в Свердловской области, оказался уральский бизнесмен Ринат Аскаров. Погибший был учредителем 13 компаний и председателем общественной организации «Татары Урала». Об этом URA.RU рассказала его заместитель Суфия Таминдарова.

«Да, к сожалению, эта трагедия сегодня произошла. Для нас для всех это шок, и мы очень скорбим», — сообщила Таминдарова. Также она поделилась, что у бизнесмена не было проблем со здоровьем, и он никогда не пил, потому что был публичным человеком.

«Он (Ренат) готовился к встрече и должен был принять гостей в Первоуральске. Вчера еще были с ним на связи, разговаривали очень бодро и обсуждали рабочие моменты», — вспомнила Таминдарова. По ее словам, в субботу компания должна была проводить крупное мероприятие, где ожидали гостей из уральского региона и Казани.

Toyota Land Cruiser влетела в припаркованный на обочине грузовик
Toyota Land Cruiser влетела в припаркованный на обочине грузовик
Фото:
За рулем оказался известный уральский бизнесмен
За рулем оказался известный уральский бизнесмен
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Водителем Land Cruiser, который влетел в грузовик на трассе в Свердловской области, оказался уральский бизнесмен Ринат Аскаров. Погибший был учредителем 13 компаний и председателем общественной организации «Татары Урала». Об этом URA.RU рассказала его заместитель Суфия Таминдарова. «Да, к сожалению, эта трагедия сегодня произошла. Для нас для всех это шок, и мы очень скорбим», — сообщила Таминдарова. Также она поделилась, что у бизнесмена не было проблем со здоровьем, и он никогда не пил, потому что был публичным человеком. «Он (Ренат) готовился к встрече и должен был принять гостей в Первоуральске. Вчера еще были с ним на связи, разговаривали очень бодро и обсуждали рабочие моменты», — вспомнила Таминдарова. По ее словам, в субботу компания должна была проводить крупное мероприятие, где ожидали гостей из уральского региона и Казани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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