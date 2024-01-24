В жесткой аварии под Екатеринбургом разбился миллионер. Фото

24 января 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Еще вчера, коллеги погибшего бизнесмена общались с ним по рабочим вопросам Фото: Илья Московец © URA.RU Водителем Land Cruiser, который влетел в грузовик на трассе в Свердловской области, оказался уральский бизнесмен Ринат Аскаров. Погибший был учредителем 13 компаний и председателем общественной организации «Татары Урала». Об этом URA.RU рассказала его заместитель Суфия Таминдарова. «Да, к сожалению, эта трагедия сегодня произошла. Для нас для всех это шок, и мы очень скорбим», — сообщила Таминдарова. Также она поделилась, что у бизнесмена не было проблем со здоровьем, и он никогда не пил, потому что был публичным человеком. «Он (Ренат) готовился к встрече и должен был принять гостей в Первоуральске. Вчера еще были с ним на связи, разговаривали очень бодро и обсуждали рабочие моменты», — вспомнила Таминдарова. По ее словам, в субботу компания должна была проводить крупное мероприятие, где ожидали гостей из уральского региона и Казани. Toyota Land Cruiser влетела в припаркованный на обочине грузовик Фото: ИА «Ночные новости» За рулем оказался известный уральский бизнесмен Фото: ИА «Ночные новости»

Водителем Land Cruiser, который влетел в грузовик на трассе в Свердловской области, оказался уральский бизнесмен Ринат Аскаров. Погибший был учредителем 13 компаний и председателем общественной организации «Татары Урала». Об этом URA.RU рассказала его заместитель Суфия Таминдарова. «Да, к сожалению, эта трагедия сегодня произошла. Для нас для всех это шок, и мы очень скорбим», — сообщила Таминдарова. Также она поделилась, что у бизнесмена не было проблем со здоровьем, и он никогда не пил, потому что был публичным человеком. «Он (Ренат) готовился к встрече и должен был принять гостей в Первоуральске. Вчера еще были с ним на связи, разговаривали очень бодро и обсуждали рабочие моменты», — вспомнила Таминдарова. По ее словам, в субботу компания должна была проводить крупное мероприятие, где ожидали гостей из уральского региона и Казани.