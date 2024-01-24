24 января 2024

В школах Магнитогорска отменили занятия из-за коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
В школах Магнитогорска отменили занятия из-за аварии на теплотрассе Фото:

В школах Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, 25 января отменили занятия из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи отсутствием тепла 25 января в образовательных учреждениях № 25, 33, 61 занятия для второй смены проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — уточнили в telegram-канале мэрии Магнитогорска. Занятия первой смены были также отменены.

Ранее стало известно, что Правобережный район Магнитогорска остался без отопления из-за коммунальной аварии вечером 24 января. В районе четырех утра 25 января повреждение было локализовано, в дома начали подавать тепло.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школах Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, 25 января отменили занятия из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи отсутствием тепла 25 января в образовательных учреждениях № 25, 33, 61 занятия для второй смены проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — уточнили в telegram-канале мэрии Магнитогорска. Занятия первой смены были также отменены. Ранее стало известно, что Правобережный район Магнитогорска остался без отопления из-за коммунальной аварии вечером 24 января. В районе четырех утра 25 января повреждение было локализовано, в дома начали подавать тепло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...