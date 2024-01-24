В школах Магнитогорска отменили занятия из-за коммунальной аварии

В школах Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, 25 января отменили занятия из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«В связи отсутствием тепла 25 января в образовательных учреждениях № 25, 33, 61 занятия для второй смены проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — уточнили в telegram-канале мэрии Магнитогорска. Занятия первой смены были также отменены.
Ранее стало известно, что Правобережный район Магнитогорска остался без отопления из-за коммунальной аварии вечером 24 января. В районе четырех утра 25 января повреждение было локализовано, в дома начали подавать тепло.
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