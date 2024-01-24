В школах Магнитогорска отменили занятия из-за коммунальной аварии

25 января 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

В школах Магнитогорска отменили занятия из-за аварии на теплотрассе Фото: Анна Майорова © URA.RU В школах Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, 25 января отменили занятия из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи отсутствием тепла 25 января в образовательных учреждениях № 25, 33, 61 занятия для второй смены проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — уточнили в telegram-канале мэрии Магнитогорска. Занятия первой смены были также отменены. Ранее стало известно, что Правобережный район Магнитогорска остался без отопления из-за коммунальной аварии вечером 24 января. В районе четырех утра 25 января повреждение было локализовано, в дома начали подавать тепло.

В школах Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, 25 января отменили занятия из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи отсутствием тепла 25 января в образовательных учреждениях № 25, 33, 61 занятия для второй смены проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — уточнили в telegram-канале мэрии Магнитогорска. Занятия первой смены были также отменены. Ранее стало известно, что Правобережный район Магнитогорска остался без отопления из-за коммунальной аварии вечером 24 января. В районе четырех утра 25 января повреждение было локализовано, в дома начали подавать тепло.