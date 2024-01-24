В Правобережном районе Магнитогорска отключили отопление

Без отопления остался целый район Магнитогорска
Правобережный район Магнитогорска Челябинской области вечером 24 января остался без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Ситуация находится на личном контроле у главы города Сергея Бердникова.
«Произошло повреждение на участке теплотрассы. Без тепла остались жители Правобережного района» — говорится в сообщении.
Последствия аварии ликвидируют бригады МП трест «Теплофикация». Жителей просят отнестись к случившемуся с пониманием. Специалисты делают все, чтобы устранить повреждения как можно быстрее.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.