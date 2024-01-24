В Правобережном районе Магнитогорска отключили отопление

24 января 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Без отопления остался целый район Магнитогорска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правобережный район Магнитогорска Челябинской области вечером 24 января остался без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Ситуация находится на личном контроле у главы города Сергея Бердникова. «Произошло повреждение на участке теплотрассы. Без тепла остались жители Правобережного района» — говорится в сообщении. Последствия аварии ликвидируют бригады МП трест «Теплофикация». Жителей просят отнестись к случившемуся с пониманием. Специалисты делают все, чтобы устранить повреждения как можно быстрее.

Правобережный район Магнитогорска Челябинской области вечером 24 января остался без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Ситуация находится на личном контроле у главы города Сергея Бердникова. «Произошло повреждение на участке теплотрассы. Без тепла остались жители Правобережного района» — говорится в сообщении. Последствия аварии ликвидируют бригады МП трест «Теплофикация». Жителей просят отнестись к случившемуся с пониманием. Специалисты делают все, чтобы устранить повреждения как можно быстрее.