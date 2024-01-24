В Правобережном районе Магнитогорска отключили отопление

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Без отопления остался целый район Магнитогорска Фото:

Правобережный район Магнитогорска Челябинской области вечером 24 января остался без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Ситуация находится на личном контроле у главы города Сергея Бердникова.

«Произошло повреждение на участке теплотрассы. Без тепла остались жители Правобережного района» — говорится в сообщении.

Последствия аварии ликвидируют бригады МП трест «Теплофикация». Жителей просят отнестись к случившемуся с пониманием. Специалисты делают все, чтобы устранить повреждения как можно быстрее.

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Правобережный район Магнитогорска Челябинской области вечером 24 января остался без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Ситуация находится на личном контроле у главы города Сергея Бердникова. «Произошло повреждение на участке теплотрассы. Без тепла остались жители Правобережного района» — говорится в сообщении. Последствия аварии ликвидируют бригады МП трест «Теплофикация». Жителей просят отнестись к случившемуся с пониманием. Специалисты делают все, чтобы устранить повреждения как можно быстрее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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