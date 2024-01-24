В дома оставшегося без отопления Правобережного района Магнитогорска дали тепло

25 января 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

Трубы отопления прорвало вечером, люди остались без тепла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Повреждение магистральной теплотрассы в Правобережном районе Магнитогорска Челябинской области локализовано, в дома начали подавать тепло. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Магнитогорска. «Специалисты МП треста „Теплофикация“ сообщили, что повреждение магистральной теплотрассы на настоящий момент локализовано, а тепло постепенно возвращается в дома и социальные объекты», — сообщает мэрия города в своем telegram-канале. Отопление уже подано в дома 124 микрорайона, в 95 и 96 квартале. Аварийные службы в течение всей ночи устраняли последствия прорыва. В городскую больницу №3, а также ряд детских садов также начинает возвращаться тепло. Власти города просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации своих жителей. Вечером 24 января Правобережный район Магнитогорска остался без отопления из-за коммунальной аварии. По сообщениям мэрии на ликвидацию аварии были высланы бригады МП трест «Теплофикация».

Повреждение магистральной теплотрассы в Правобережном районе Магнитогорска Челябинской области локализовано, в дома начали подавать тепло. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Магнитогорска. «Специалисты МП треста „Теплофикация“ сообщили, что повреждение магистральной теплотрассы на настоящий момент локализовано, а тепло постепенно возвращается в дома и социальные объекты», — сообщает мэрия города в своем telegram-канале. Отопление уже подано в дома 124 микрорайона, в 95 и 96 квартале. Аварийные службы в течение всей ночи устраняли последствия прорыва. В городскую больницу №3, а также ряд детских садов также начинает возвращаться тепло. Власти города просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации своих жителей. Вечером 24 января Правобережный район Магнитогорска остался без отопления из-за коммунальной аварии. По сообщениям мэрии на ликвидацию аварии были высланы бригады МП трест «Теплофикация».