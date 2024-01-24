В дома оставшегося без отопления Правобережного района Магнитогорска дали тепло

Повреждение магистральной теплотрассы в Правобережном районе Магнитогорска Челябинской области локализовано, в дома начали подавать тепло. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Магнитогорска.
«Специалисты МП треста „Теплофикация“ сообщили, что повреждение магистральной теплотрассы на настоящий момент локализовано, а тепло постепенно возвращается в дома и социальные объекты», — сообщает мэрия города в своем telegram-канале. Отопление уже подано в дома 124 микрорайона, в 95 и 96 квартале.
Аварийные службы в течение всей ночи устраняли последствия прорыва. В городскую больницу №3, а также ряд детских садов также начинает возвращаться тепло. Власти города просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации своих жителей.
Вечером 24 января Правобережный район Магнитогорска остался без отопления из-за коммунальной аварии. По сообщениям мэрии на ликвидацию аварии были высланы бригады МП трест «Теплофикация».
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