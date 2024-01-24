Из-за проблемного микрорайона мэрия Кургана хочет объединить две школы. Инсайд

Власти Кургана планируют объединить школу №45 и прогимназию №63

25 января 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

В Кургане обсуждают объединение двух школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотрудники городской администрации задумались об объединении школы №45 и прогимназии №63. Таким образом чиновники хотят решить проблему с активистами с бульвара Солнечный, которые просят построить школу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «По поводу объединения школы №45 и прогимназии №63. На данный момент точного решения нет. Властями этот вопрос только рассматривается», — рассказал URA.RU источник. В чате жителей бульвара обсуждали, как бы чиновники реализовали такую возможность. По одной из версии, из прогимназии планируется убрать детский сад и оставить только начальные классы. Из школы №45, в свою очередь, уберут младших школьников и переведут их на бульвар, а в самой школе останутся средние и старшие классы. На вопрос о том, куда переведут детсадовцев, ответили, что их могли бы разместить в детском саду №2. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от сотрудников городской администрации. Жители бульвара Солнечный продолжительное время добиваются от властей строительства новой школы. С их слов, в имеющемся учреждении работают только начальные классы (для старшеклассников в школе нет места). С такой инициативой жители микрорайона обращались в мэрию Кургана, региональное правительство и приемную президента Владимира Путина. Позднее экс-глава Кургана Елена Ситникова официально отказала в строительстве новой школы на бульваре, сославшись на то, что это нерентабельно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане сотрудники городской администрации задумались об объединении школы №45 и прогимназии №63. Таким образом чиновники хотят решить проблему с активистами с бульвара Солнечный, которые просят построить школу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «По поводу объединения школы №45 и прогимназии №63. На данный момент точного решения нет. Властями этот вопрос только рассматривается», — рассказал URA.RU источник. В чате жителей бульвара обсуждали, как бы чиновники реализовали такую возможность. По одной из версии, из прогимназии планируется убрать детский сад и оставить только начальные классы. Из школы №45, в свою очередь, уберут младших школьников и переведут их на бульвар, а в самой школе останутся средние и старшие классы. На вопрос о том, куда переведут детсадовцев, ответили, что их могли бы разместить в детском саду №2. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от сотрудников городской администрации. Жители бульвара Солнечный продолжительное время добиваются от властей строительства новой школы. С их слов, в имеющемся учреждении работают только начальные классы (для старшеклассников в школе нет места). С такой инициативой жители микрорайона обращались в мэрию Кургана, региональное правительство и приемную президента Владимира Путина. Позднее экс-глава Кургана Елена Ситникова официально отказала в строительстве новой школы на бульваре, сославшись на то, что это нерентабельно.