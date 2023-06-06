Курганцы объединились для того, чтобы добиться стройки школы

07 июня 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

В курганской прогимназии нет места для средней и старшей школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На бульваре Солнечный в Кургане жители просят построить общеобразовательную школу. Они жалуются, что после начальных классов их детям приходится ездить в школы в другие микрорайоны. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили обеспокоенные родители. «Суть в чем, у нас большой микрорайон, а школы общеобразовательной нет. От администрации, как всегда, отписки, что места для строительства нет. В ближайшей прогимназии классы переполнены. В 2022 году набрали четыре класса, в этом году собрали пять классов, и учатся дети в две смены. А в этом здании и школа, и детский сад», — делятся с журналистом обеспокоенные родители. Со слов жителей Солнечного, прогимназия не рассчитана на среднюю и старшую школу, а добираться в другие школы детям неудобно из-за проблем с дорогами и транспортом. Многие автобусы новых маршрутов либо не добираются до остановок в микрорайоне, либо приезжают не по расписанию. Ближайшие для детей варианты — школы в Энергетиках, на Центральном вокзале, в микрорайоне Западный и гимназия №30. Родители отмечают, что не у всех есть возможность подвозить детей в школу. На свободной территории, которую жители рассмотрели как потенциальный вариант, нет возможности строить. Земля больше десяти лет в аренде у бизнесмена, который планировал строить на этом участке многоэтажный дом. Родители несколько раз обращались в мэрию Кургана за помощью, однако ответ был один — нет места для строительства. Им ответили, что в 2018—2019 года были сделаны работы про проекту пристроя к зданию прогимназии. В социальных сетях жители обсуждают, что ранее им обещали сделать образовательное учреждение полноценной школой. Для координации жители создали чат, в котором на данный момент почти 700 человек. Корреспонденты URA.RU обратились за комментарием в городскую администрацию. На момент публикации ответ получить не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На бульваре Солнечный в Кургане жители просят построить общеобразовательную школу. Они жалуются, что после начальных классов их детям приходится ездить в школы в другие микрорайоны. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили обеспокоенные родители. «Суть в чем, у нас большой микрорайон, а школы общеобразовательной нет. От администрации, как всегда, отписки, что места для строительства нет. В ближайшей прогимназии классы переполнены. В 2022 году набрали четыре класса, в этом году собрали пять классов, и учатся дети в две смены. А в этом здании и школа, и детский сад», — делятся с журналистом обеспокоенные родители. Со слов жителей Солнечного, прогимназия не рассчитана на среднюю и старшую школу, а добираться в другие школы детям неудобно из-за проблем с дорогами и транспортом. Многие автобусы новых маршрутов либо не добираются до остановок в микрорайоне, либо приезжают не по расписанию. Ближайшие для детей варианты — школы в Энергетиках, на Центральном вокзале, в микрорайоне Западный и гимназия №30. Родители отмечают, что не у всех есть возможность подвозить детей в школу. На свободной территории, которую жители рассмотрели как потенциальный вариант, нет возможности строить. Земля больше десяти лет в аренде у бизнесмена, который планировал строить на этом участке многоэтажный дом. Родители несколько раз обращались в мэрию Кургана за помощью, однако ответ был один — нет места для строительства. Им ответили, что в 2018—2019 года были сделаны работы про проекту пристроя к зданию прогимназии. В социальных сетях жители обсуждают, что ранее им обещали сделать образовательное учреждение полноценной школой. Для координации жители создали чат, в котором на данный момент почти 700 человек. Корреспонденты URA.RU обратились за комментарием в городскую администрацию. На момент публикации ответ получить не удалось.