Мэр Кургана официально отказала в строительстве школы на Бульваре Солнечный. Видео

25 сентября 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

По словам мэра Елены Ситниковой, для строительства школы нет никаких предпосылок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане власти не собираются строить школу на ул. Бульвар Солнечный, потому что для этого нет предпосылок. Об этом мэр Кургана Елена Ситникова рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее местные жители просили, в том числе Администрацию президента, помочь им с постройкой школы. «Бульвар Солнечный — не микрорайон. Это обычная улица в городе Кургане. Рядом с этой улице закреплено достаточное количество учебных заведений. То количество детей, которые зарегистрированы и проживают на территории ул. Бульвар Солнечный, нормативно не позволяет говорить о том, что там необходимо строительство школы», — сообщила Ситникова. Мэр отметила, что рядом есть гимназия № 30 и школы № 40, 41 и 45. Она добавила, что рядом с прогимназией № 63 находится достаточное количество детсадов. Ситникова сообщила, что представители администрации неоднократно объясняли это родителям. Также она попросила тех родителей, которые считают, что их детям незаконно отказали в поступлении в детсад или школу, обращаться к ней, в департамент соцполитики и управление образования. Родители детей, проживающих на ул. Бульвар Солнечный, несколько месяцев пытались добиться строительства школы. Это связано с тем, что на улице есть только прогимназия № 63, где учатся начальные классы, а Бульвар Солнечный настолько крупный, что родители называют его «микрорайоном». Активисты жалуются, что их детям приходится ездить в школы, которые находятся в различных микрорайонах. Несмотря на свои попытки, активисты не получили положительного ответа от властей даже после жалобы в Администрацию президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане власти не собираются строить школу на ул. Бульвар Солнечный, потому что для этого нет предпосылок. Об этом мэр Кургана Елена Ситникова рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее местные жители просили, в том числе Администрацию президента, помочь им с постройкой школы. «Бульвар Солнечный — не микрорайон. Это обычная улица в городе Кургане. Рядом с этой улице закреплено достаточное количество учебных заведений. То количество детей, которые зарегистрированы и проживают на территории ул. Бульвар Солнечный, нормативно не позволяет говорить о том, что там необходимо строительство школы», — сообщила Ситникова. Мэр отметила, что рядом есть гимназия № 30 и школы № 40, 41 и 45. Она добавила, что рядом с прогимназией № 63 находится достаточное количество детсадов. Ситникова сообщила, что представители администрации неоднократно объясняли это родителям. Также она попросила тех родителей, которые считают, что их детям незаконно отказали в поступлении в детсад или школу, обращаться к ней, в департамент соцполитики и управление образования. Родители детей, проживающих на ул. Бульвар Солнечный, несколько месяцев пытались добиться строительства школы. Это связано с тем, что на улице есть только прогимназия № 63, где учатся начальные классы, а Бульвар Солнечный настолько крупный, что родители называют его «микрорайоном». Активисты жалуются, что их детям приходится ездить в школы, которые находятся в различных микрорайонах. Несмотря на свои попытки, активисты не получили положительного ответа от властей даже после жалобы в Администрацию президента.