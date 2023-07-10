Жители Кургана из-за школы пожаловались Путину на мэрию. Инсайд

11 июля 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Жители Кургана добиваются строительства новой школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Бульвара Солнечный в Кургане написали несколько жалоб в администрацию президента России Владимира Путина на городскую власть. Они недовольны, что с мэрией не удается договориться о строительстве новой школы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа родителей. «Думали, что система работает наоборот. Застраивают район — будьте добры, застройщики, обеспечьте садик и школу. А тут власти предупреждают застройщиков, чтобы школы не было», — рассказали URA.RU источники. Сообщается, что родители предлагают другим жителям также отправлять жалобы в приемную президента. Со слов источника, не все поддержали данную идею. Корреспонденту URA.RU пояснили, что все письма, которые из Курганской области отправляются в администрацию президента, потом возвращаются в регион. Также источники рассказали, что для обращений к главе России нужны официальные ответы от мэрии. На данный момент письма жители Бульвара Солнечный не получили. Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию президента России. На момент публикации ответ получить не удалось. Также журналист обратилась за комментарием в мэрию Кургана. Ответ также не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганцы объединились для того, чтобы добиться стройки школы. Жители одного из микрорайонов организовали чат на сотни человек. Позже застройщики, готовые помочь, получили предупреждение от властей о том, чтобы те не подключались к данной проблеме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Бульвара Солнечный в Кургане написали несколько жалоб в администрацию президента России Владимира Путина на городскую власть. Они недовольны, что с мэрией не удается договориться о строительстве новой школы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа родителей. «Думали, что система работает наоборот. Застраивают район — будьте добры, застройщики, обеспечьте садик и школу. А тут власти предупреждают застройщиков, чтобы школы не было», — рассказали URA.RU источники. Сообщается, что родители предлагают другим жителям также отправлять жалобы в приемную президента. Со слов источника, не все поддержали данную идею. Корреспонденту URA.RU пояснили, что все письма, которые из Курганской области отправляются в администрацию президента, потом возвращаются в регион. Также источники рассказали, что для обращений к главе России нужны официальные ответы от мэрии. На данный момент письма жители Бульвара Солнечный не получили. Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию президента России. На момент публикации ответ получить не удалось. Также журналист обратилась за комментарием в мэрию Кургана. Ответ также не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганцы объединились для того, чтобы добиться стройки школы. Жители одного из микрорайонов организовали чат на сотни человек. Позже застройщики, готовые помочь, получили предупреждение от властей о том, чтобы те не подключались к данной проблеме.