Челябинские силовики в ходе рейда вручили мигрантам повестки в военкомат

25 января 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Работникам кондитерского цеха и рынка вручили повестки в военкомат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области сотрудники управления по вопросам миграции с представителем военкомата и росгвардейцами провели рейд, в ходе которого бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат. Об этом 25 января URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с представителем военного комиссариата при силовой поддержке управления Росгвардии провели рейд в кондитерском цеху и на рынке в поселке Красное Поле. Вручены повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, пресечено шесть административных правонарушений в сфере миграции. Одного гражданина ближнего зарубежья принудительно удалят из страны по решению суда.

В Сосновском районе Челябинской области сотрудники управления по вопросам миграции с представителем военкомата и росгвардейцами провели рейд, в ходе которого бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат. Об этом 25 января URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с представителем военного комиссариата при силовой поддержке управления Росгвардии провели рейд в кондитерском цеху и на рынке в поселке Красное Поле. Вручены повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, пресечено шесть административных правонарушений в сфере миграции. Одного гражданина ближнего зарубежья принудительно удалят из страны по решению суда.