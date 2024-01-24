24 января 2024

Челябинские силовики в ходе рейда вручили мигрантам повестки в военкомат

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Работникам кондитерского цеха и рынка вручили повестки в военкомат Фото:

В Сосновском районе Челябинской области сотрудники управления по вопросам миграции с представителем военкомата и росгвардейцами провели рейд, в ходе которого бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат. Об этом 25 января URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с представителем военного комиссариата при силовой поддержке управления Росгвардии провели рейд в кондитерском цеху и на рынке в поселке Красное Поле. Вручены повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, пресечено шесть административных правонарушений в сфере миграции. Одного гражданина ближнего зарубежья принудительно удалят из страны по решению суда.

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В Сосновском районе Челябинской области сотрудники управления по вопросам миграции с представителем военкомата и росгвардейцами провели рейд, в ходе которого бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат. Об этом 25 января URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с представителем военного комиссариата при силовой поддержке управления Росгвардии провели рейд в кондитерском цеху и на рынке в поселке Красное Поле. Вручены повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, пресечено шесть административных правонарушений в сфере миграции. Одного гражданина ближнего зарубежья принудительно удалят из страны по решению суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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