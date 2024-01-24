Челябинские силовики в ходе рейда вручили мигрантам повестки в военкомат

В Сосновском районе Челябинской области сотрудники управления по вопросам миграции с представителем военкомата и росгвардейцами провели рейд, в ходе которого бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат. Об этом 25 января URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с представителем военного комиссариата при силовой поддержке управления Росгвардии провели рейд в кондитерском цеху и на рынке в поселке Красное Поле. Вручены повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, пресечено шесть административных правонарушений в сфере миграции. Одного гражданина ближнего зарубежья принудительно удалят из страны по решению суда.
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