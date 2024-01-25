Спасатели работают на месте обрушения здания в Новотроицке (архивное фото)
Перед обрушением канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области были слышны взрывы. Об этом сообщили очевидцы.
«Местные жители сообщали о звуке взрыва перед ее обрушением», — написал telegram-канал Shot. Отмечается, что на место уже прибыли спасатели.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области обрушилось здание. Под завалами могут находиться до семи человек.
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