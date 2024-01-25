Shot: перед обрушением насосной стации в Новотроицке были взрывы. Фото, видео

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс россии
Спасатели работают на месте обрушения здания в Новотроицке (архивное фото) Фото:

Перед обрушением канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области были слышны взрывы. Об этом сообщили очевидцы.

«Местные жители сообщали о звуке взрыва перед ее обрушением», — написал telegram-канал Shot. Отмечается, что на место уже прибыли спасатели.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области обрушилось здание. Под завалами могут находиться до семи человек.

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Перед обрушением канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области были слышны взрывы. Об этом сообщили очевидцы. «Местные жители сообщали о звуке взрыва перед ее обрушением», — написал telegram-канал Shot. Отмечается, что на место уже прибыли спасатели. Ранее сообщалось, что в Оренбургской области обрушилось здание. Под завалами могут находиться до семи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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