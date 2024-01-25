Shot: перед обрушением насосной стации в Новотроицке были взрывы. Фото, видео

25 января 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Спасатели работают на месте обрушения здания в Новотроицке (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Перед обрушением канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области были слышны взрывы. Об этом сообщили очевидцы. «Местные жители сообщали о звуке взрыва перед ее обрушением», — написал telegram-канал Shot. Отмечается, что на место уже прибыли спасатели. Ранее сообщалось, что в Оренбургской области обрушилось здание. Под завалами могут находиться до семи человек. фото: telegram-канал Shot, https://t.me/shot_shot фото: telegram-канал Shot, https://t.me/shot_shot

Перед обрушением канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области были слышны взрывы. Об этом сообщили очевидцы. «Местные жители сообщали о звуке взрыва перед ее обрушением», — написал telegram-канал Shot. Отмечается, что на место уже прибыли спасатели. Ранее сообщалось, что в Оренбургской области обрушилось здание. Под завалами могут находиться до семи человек.