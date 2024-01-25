Названа причина взрыва фекальной станции в Новотроицке

При взрыве баллона погиб человек
новость из сюжетаВзрыв канализационно-насосной станции в Новотроицке 25 января
На канализационно-насосной станции в Новотроицке произошел взрыв. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области.
«Насосная станция в Новотроицке обрушилась из-за взрыва газового баллона во время ремонта», — сообщили в правительстве. Заявление приводит ТАСС.
При взрыве погиб человек, трое переданы медикам. Шестеро остаются под завалами.
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