Названа причина взрыва фекальной станции в Новотроицке

На фекальной станции в Новотроицке взорвался газовый баллон
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, газовый баллон, газобаллонное оборудование, гбо
При взрыве баллона погиб человек Фото:
новость из сюжета
Взрыв канализационно-насосной станции в Новотроицке 25 января

На канализационно-насосной станции в Новотроицке произошел взрыв. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области.

«Насосная станция в Новотроицке обрушилась из-за взрыва газового баллона во время ремонта», — сообщили в правительстве. Заявление приводит ТАСС.

При взрыве погиб человек, трое переданы медикам. Шестеро остаются под завалами.

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На канализационно-насосной станции в Новотроицке произошел взрыв. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области. «Насосная станция в Новотроицке обрушилась из-за взрыва газового баллона во время ремонта», — сообщили в правительстве. Заявление приводит ТАСС. При взрыве погиб человек, трое переданы медикам. Шестеро остаются под завалами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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