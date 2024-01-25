Из-за взрыва на фекальной станции в Оренбургской области возбуждено дело

Виновным грозит до пяти лет колонии
новость из сюжетаВзрыв канализационно-насосной станции в Новотроицке 25 января
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва и обрушения канализационно-насосной стации в Новотроицке. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Оренбургской области.
«Возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил безопасности“», — сообщили в ведомстве. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
При ЧП погиб человек, у него было 96% ожогов тела. Еще шестеро человек были спасены из-под завалов.
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