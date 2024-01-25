Из-за взрыва на фекальной станции в Оренбургской области возбуждено дело

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Виновным грозит до пяти лет колонии Фото:
новость из сюжета
Взрыв канализационно-насосной станции в Новотроицке 25 января

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва и обрушения канализационно-насосной стации в Новотроицке. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Оренбургской области.

«Возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил безопасности“», — сообщили в ведомстве. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

При ЧП погиб человек, у него было 96% ожогов тела. Еще шестеро человек были спасены из-под завалов.

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Следователи возбудили уголовное дело после взрыва и обрушения канализационно-насосной стации в Новотроицке. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Оренбургской области. «Возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил безопасности“», — сообщили в ведомстве. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы. При ЧП погиб человек, у него было 96% ожогов тела. Еще шестеро человек были спасены из-под завалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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