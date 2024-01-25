Пермские партии стали беднее за три месяца

26 января 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

В 2023 году разбогатели только «Новые люди», сообщили в избиркоме пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU Реготделения партий в Пермском крае в третьем квартале 2023 года заработали 17,2 миллиона рублей. Информация о результатах проверки сведений о поступлении расходовании средств опубликована на сайте крайизбиркома. Это на пять миллионов рублей меньше, чем во втором квартале «Согласно представленной финансовой отчетности в отчетном квартале в региональные отделения политических партий поступило в установленном порядке имущества на общую сумму 17 227 568,19 рубля Из них объем денежных средств составил 16 319 726,89 рубля, иного имущества поступило на сумму 907 841,30 рубля», — говорится в документе. Больше всего денег поступило на счета «Единой России» — 11,4 миллиона рублей. На втором месте — КПРФ (3,36 миллиона рублей), на третьем — эсеры (1,1 миллиона рублей), на четвертом — «Новые люди» (один миллион рублей), на пятом — ЛДПР (99 тысяч рублей). Еще 243,7 миллиона рублей поступило на счета «Яблока». Во втором квартале 2023 года партии получили свыше 22 миллиона рублей. На счета «Единой Россия» пришло 17,4 млн рублей, КПРФ — свыше трех миллионов рублей, эсеров — 828,5 тысячи рублей, «Новых людей» — 395 тысяч рублей, ЛДПР — 94,5 тысячи. Получается, что за три месяца «Новые люди» смогли заметно поправить финансовое положение. Как правило, партии тратят деньги на содержание реготделений, пропаганду, проведение публичных мероприятий и на перечисления в избирательные фонды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Реготделения партий в Пермском крае в третьем квартале 2023 года заработали 17,2 миллиона рублей. Информация о результатах проверки сведений о поступлении расходовании средств опубликована на сайте крайизбиркома. Это на пять миллионов рублей меньше, чем во втором квартале «Согласно представленной финансовой отчетности в отчетном квартале в региональные отделения политических партий поступило в установленном порядке имущества на общую сумму 17 227 568,19 рубля Из них объем денежных средств составил 16 319 726,89 рубля, иного имущества поступило на сумму 907 841,30 рубля», — говорится в документе. Больше всего денег поступило на счета «Единой России» — 11,4 миллиона рублей. На втором месте — КПРФ (3,36 миллиона рублей), на третьем — эсеры (1,1 миллиона рублей), на четвертом — «Новые люди» (один миллион рублей), на пятом — ЛДПР (99 тысяч рублей). Еще 243,7 миллиона рублей поступило на счета «Яблока». Во втором квартале 2023 года партии получили свыше 22 миллиона рублей. На счета «Единой Россия» пришло 17,4 млн рублей, КПРФ — свыше трех миллионов рублей, эсеров — 828,5 тысячи рублей, «Новых людей» — 395 тысяч рублей, ЛДПР — 94,5 тысячи. Получается, что за три месяца «Новые люди» смогли заметно поправить финансовое положение. Как правило, партии тратят деньги на содержание реготделений, пропаганду, проведение публичных мероприятий и на перечисления в избирательные фонды.