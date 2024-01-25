Путин пообещал повысить стипендии части студентов

Путин пообещал повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин пообещал поднять президентские стипендии Фото:

Российский глава Владимир Путин повысил размер президентской стипендии до 30 тысяч рублей. Об этом он рассказал во время разговора со студентами вузов в Калининградской области.

«Конечно, вопрос, связанный с ежемесячными доходами [актуален всегда]. Мной принято решение повысить президентскую стипендию до 30 тысяч рублей», — рассказал Владимир Путин в ходе встречи. Ее трансляцию проводит телеканал Россия 24.

Путин в ноябре прошлого года также обещал поднять стипендии аспирантам в вузах. Ее размер будет составлять до 75 тысяч рублей.

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Российский глава Владимир Путин повысил размер президентской стипендии до 30 тысяч рублей. Об этом он рассказал во время разговора со студентами вузов в Калининградской области. «Конечно, вопрос, связанный с ежемесячными доходами [актуален всегда]. Мной принято решение повысить президентскую стипендию до 30 тысяч рублей», — рассказал Владимир Путин в ходе встречи. Ее трансляцию проводит телеканал Россия 24. Путин в ноябре прошлого года также обещал поднять стипендии аспирантам в вузах. Ее размер будет составлять до 75 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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