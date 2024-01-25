Путин пообещал повысить стипендии части студентов

Путин пообещал повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей

25 января 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообещал поднять президентские стипендии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский глава Владимир Путин повысил размер президентской стипендии до 30 тысяч рублей. Об этом он рассказал во время разговора со студентами вузов в Калининградской области. «Конечно, вопрос, связанный с ежемесячными доходами [актуален всегда]. Мной принято решение повысить президентскую стипендию до 30 тысяч рублей», — рассказал Владимир Путин в ходе встречи. Ее трансляцию проводит телеканал Россия 24. Путин в ноябре прошлого года также обещал поднять стипендии аспирантам в вузах. Ее размер будет составлять до 75 тысяч рублей.

Российский глава Владимир Путин повысил размер президентской стипендии до 30 тысяч рублей. Об этом он рассказал во время разговора со студентами вузов в Калининградской области. «Конечно, вопрос, связанный с ежемесячными доходами [актуален всегда]. Мной принято решение повысить президентскую стипендию до 30 тысяч рублей», — рассказал Владимир Путин в ходе встречи. Ее трансляцию проводит телеканал Россия 24. Путин в ноябре прошлого года также обещал поднять стипендии аспирантам в вузах. Ее размер будет составлять до 75 тысяч рублей.