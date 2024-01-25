Путин пообещал повысить стипендии части студентов

Владимир Путин пообещал поднять президентские стипендии
Российский глава Владимир Путин повысил размер президентской стипендии до 30 тысяч рублей. Об этом он рассказал во время разговора со студентами вузов в Калининградской области.
«Конечно, вопрос, связанный с ежемесячными доходами [актуален всегда]. Мной принято решение повысить президентскую стипендию до 30 тысяч рублей», — рассказал Владимир Путин в ходе встречи. Ее трансляцию проводит телеканал Россия 24.
Путин в ноябре прошлого года также обещал поднять стипендии аспирантам в вузах. Ее размер будет составлять до 75 тысяч рублей.
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