Путин поставил точку в вопросе изменений в высшем образовании

Дипломы нового образца по окончанию вуза будут приравнены к дипломам выпускников бакалавриата. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Калининградской области.
«Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Также российский лидер обозначил, что вопрос признания дипломов об образовании и научных степеней РФ и Индии будет в ближайшее время решен.
В декабре прошлого года были внесены изменения в закон об образовании. От уровня образования зависит успех и будущее России, подчеркивал Путин.
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