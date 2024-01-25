Путин поставил точку в вопросе изменений в высшем образовании

Путин уравнял новые дипломы и документы об окончании вуза старого образца

25 января 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что разницы между статусами дипломов не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дипломы нового образца по окончанию вуза будут приравнены к дипломам выпускников бакалавриата. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Калининградской области. «Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Также российский лидер обозначил, что вопрос признания дипломов об образовании и научных степеней РФ и Индии будет в ближайшее время решен. В декабре прошлого года были внесены изменения в закон об образовании. От уровня образования зависит успех и будущее России, подчеркивал Путин.

Дипломы нового образца по окончанию вуза будут приравнены к дипломам выпускников бакалавриата. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Калининградской области. «Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Также российский лидер обозначил, что вопрос признания дипломов об образовании и научных степеней РФ и Индии будет в ближайшее время решен. В декабре прошлого года были внесены изменения в закон об образовании. От уровня образования зависит успех и будущее России, подчеркивал Путин.