Путин поставил точку в вопросе изменений в высшем образовании

Путин уравнял новые дипломы и документы об окончании вуза старого образца
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир, топ
Владимир Путин отметил, что разницы между статусами дипломов не будет Фото:

Дипломы нового образца по окончанию вуза будут приравнены к дипломам выпускников бакалавриата. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Калининградской области.

«Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Также российский лидер обозначил, что вопрос признания дипломов об образовании и научных степеней РФ и Индии будет в ближайшее время решен.

В декабре прошлого года были внесены изменения в закон об образовании. От уровня образования зависит успех и будущее России, подчеркивал Путин.

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Дипломы нового образца по окончанию вуза будут приравнены к дипломам выпускников бакалавриата. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Калининградской области. «Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Также российский лидер обозначил, что вопрос признания дипломов об образовании и научных степеней РФ и Индии будет в ближайшее время решен. В декабре прошлого года были внесены изменения в закон об образовании. От уровня образования зависит успех и будущее России, подчеркивал Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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