Наука и техника Путин открыл крупнейший в РФ завод компонентов для солнечной энергетики 25 января 2024 в 20:12 Размер текста - 17 + Владимир Путин открыл предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейший завод по производству компонентов для солнечной энергетики. Церемония прошла в формате видеоконференции. «Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в России предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики», — передает РИА Новости. Отмечается, что завод построен за два года, что является рекордным сроком. Новый комплекс способен производить пластины для солнечных ячеек, которые используются в соответствующих модулях. В настоящий момент Владимир Путин находится в Калининграде. Он встретился со студентами, где обсудил вопросы зарплаты, трудоустройства и не только. Президент России Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейший завод по производству компонентов для солнечной энергетики. Церемония прошла в формате видеоконференции. «Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в России предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики», — передает РИА Новости. Отмечается, что завод построен за два года, что является рекордным сроком. Новый комплекс способен производить пластины для солнечных ячеек, которые используются в соответствующих модулях. В настоящий момент Владимир Путин находится в Калининграде. Он встретился со студентами, где обсудил вопросы зарплаты, трудоустройства и не только. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям