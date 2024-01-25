Путин открыл крупнейший в РФ завод компонентов для солнечной энергетики

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин открыл предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики Фото:

Президент России Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейший завод по производству компонентов для солнечной энергетики. Церемония прошла в формате видеоконференции.

«Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в России предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики», — передает РИА Новости. Отмечается, что завод построен за два года, что является рекордным сроком. Новый комплекс способен производить пластины для солнечных ячеек, которые используются в соответствующих модулях.

В настоящий момент Владимир Путин находится в Калининграде. Он встретился со студентами, где обсудил вопросы зарплаты, трудоустройства и не только.

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Президент России Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейший завод по производству компонентов для солнечной энергетики. Церемония прошла в формате видеоконференции. «Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в России предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики», — передает РИА Новости. Отмечается, что завод построен за два года, что является рекордным сроком. Новый комплекс способен производить пластины для солнечных ячеек, которые используются в соответствующих модулях. В настоящий момент Владимир Путин находится в Калининграде. Он встретился со студентами, где обсудил вопросы зарплаты, трудоустройства и не только.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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