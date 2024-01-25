Путин открыл крупнейший в РФ завод компонентов для солнечной энергетики

Президент России Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейший завод по производству компонентов для солнечной энергетики. Церемония прошла в формате видеоконференции.
«Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в России предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики», — передает РИА Новости. Отмечается, что завод построен за два года, что является рекордным сроком. Новый комплекс способен производить пластины для солнечных ячеек, которые используются в соответствующих модулях.
В настоящий момент Владимир Путин находится в Калининграде. Он встретился со студентами, где обсудил вопросы зарплаты, трудоустройства и не только.
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