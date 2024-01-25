25 января 2024

«Ведомости»: в новостройках обяжут ставить российские умные счетчики

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Межрегиональный форум "Умный город. От пилотов - к промышленному внедрению" город Сатка Челябинская область, счетчик воды, жкх, квартирные датчики, система умный город
В новостройках обяжут ставить отечественные умные счетчики Фото:

В России могут начать в обязательном порядке устанавливать во все строящиеся многоквартирные дома (МКД) умные счетчики воды, газа и электроэнергии. Изменения планируется внести в постановление правительства РФ № 719.

«Рассматривается инициатива об обязательстве устанавливать в новостройках отечественные умные приборы учета горячей и холодной воды, тепла, газа», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект дорожной карты рабочей группы по стандартам умных домов. По данным источника газеты, инициатива проводится в рамках проекта Минстроя «Умный многоквартирный дом».

Как пишет газета, цель проекта — выработка системного и единого подхода к цифровизации. По словам представителя Минцифры, эти счетчики планируют внедрять в жилища россиян поэтапно.

Начиная с 1 июля 2020 года в домах россиян началась установка «умных счетчиков». Соответствующий закон вступил в силу. По словам юриста по недвижимости Сергея Сергеева, за отсутствие умных счетчиков россиян могут оштрафовать.

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В России могут начать в обязательном порядке устанавливать во все строящиеся многоквартирные дома (МКД) умные счетчики воды, газа и электроэнергии. Изменения планируется внести в постановление правительства РФ № 719. «Рассматривается инициатива об обязательстве устанавливать в новостройках отечественные умные приборы учета горячей и холодной воды, тепла, газа», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект дорожной карты рабочей группы по стандартам умных домов. По данным источника газеты, инициатива проводится в рамках проекта Минстроя «Умный многоквартирный дом». Как пишет газета, цель проекта — выработка системного и единого подхода к цифровизации. По словам представителя Минцифры, эти счетчики планируют внедрять в жилища россиян поэтапно. Начиная с 1 июля 2020 года в домах россиян началась установка «умных счетчиков». Соответствующий закон вступил в силу. По словам юриста по недвижимости Сергея Сергеева, за отсутствие умных счетчиков россиян могут оштрафовать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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