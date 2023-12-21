Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие «умного» электросчетчика

Юрист Сергеев: за отсутствие умных счетчиков не будут штрафовать до 2024 года

22 декабря 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Воздействие штрафных мер на потребителей в теории не предполагается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Введение штрафов за не установку умных счетчиков решили отложить до 1 января 2024 года. Об этом сообщил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев. По его словам, в случае отмены моратория взыскания могут налагаться на сетевые компании. «С 1 января истекает срок моратория на применение штрафных санкций к поставщикам электроэнергии и сетевым организациям за неисполнение обязанности по установке умных счетчиков. Однако за отсутствие умных счетчиков не будут штрафовать до 2024 года» — пояснил Сергеев агентству «Прайм». Юрист добавил, что активному внедрению умных счетчиков мешает несовершенство механизма применения штрафа. До сих пор идут споры, кого именно штрафовать — гарантирующего поставщика или сетевую организацию. Однако, по его мнению, в случае прекращения моратория санкции коснутся сетевых организаций. Доводы эксперта о решении повременить со штрафами подтверждают депутаты Госдумы. Закон планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 2 марта 2024 года. Документ разработан кабмином и вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. За не установку приборов учета в КоАП предусмотрены штрафы для юрлиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, отмечает «Парламентская газета». Российские энергетики ранее вывели на рынок IT-решений новый уникальный продукт. Речь идет о цифровой экосистеме, отвечающей за полный цикл интеллектуального учета — от производства «умных» счетчиков до обработки и хранения данных учета электроэнергии, а также дистанционного управления счетчиками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Введение штрафов за не установку умных счетчиков решили отложить до 1 января 2024 года. Об этом сообщил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев. По его словам, в случае отмены моратория взыскания могут налагаться на сетевые компании. «С 1 января истекает срок моратория на применение штрафных санкций к поставщикам электроэнергии и сетевым организациям за неисполнение обязанности по установке умных счетчиков. Однако за отсутствие умных счетчиков не будут штрафовать до 2024 года» — пояснил Сергеев агентству «Прайм». Юрист добавил, что активному внедрению умных счетчиков мешает несовершенство механизма применения штрафа. До сих пор идут споры, кого именно штрафовать — гарантирующего поставщика или сетевую организацию. Однако, по его мнению, в случае прекращения моратория санкции коснутся сетевых организаций. Доводы эксперта о решении повременить со штрафами подтверждают депутаты Госдумы. Закон планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 2 марта 2024 года. Документ разработан кабмином и вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. За не установку приборов учета в КоАП предусмотрены штрафы для юрлиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, отмечает «Парламентская газета». Российские энергетики ранее вывели на рынок IT-решений новый уникальный продукт. Речь идет о цифровой экосистеме, отвечающей за полный цикл интеллектуального учета — от производства «умных» счетчиков до обработки и хранения данных учета электроэнергии, а также дистанционного управления счетчиками.