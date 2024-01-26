О взрыве сообщили жители Выборга
В Выборге Ленинградской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили местные жители.
«Жители Выборга сообщают о мощном взрыве в Ленобласти», — передает telegram-канал «Mash на Мойке». На видео, предоставленном очевидцем видно, как в небо поднимается белое облако дыма.
Обновлено в 15:58 по мск:
Взрыв, который слышали жители Выборга — результат работ по добыче гранитной крошки в одном из карьеров. Об этом сообщили в МЧС.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.