Mash на Мойке: под Петербургом прогремел мощный взрыв. Видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
О взрыве сообщили жители Выборга Фото:

В Выборге Ленинградской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили местные жители.

«Жители Выборга сообщают о мощном взрыве в Ленобласти», — передает telegram-канал «Mash на Мойке». На видео, предоставленном очевидцем видно, как в небо поднимается белое облако дыма.

Обновлено в 15:58 по мск:

Взрыв, который слышали жители Выборга — результат работ по добыче гранитной крошки в одном из карьеров. Об этом сообщили в МЧС.

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В Выборге Ленинградской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили местные жители. «Жители Выборга сообщают о мощном взрыве в Ленобласти», — передает telegram-канал «Mash на Мойке». На видео, предоставленном очевидцем видно, как в небо поднимается белое облако дыма. Обновлено в 15:58 по мск: Взрыв, который слышали жители Выборга — результат работ по добыче гранитной крошки в одном из карьеров. Об этом сообщили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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