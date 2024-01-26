Происшествия Mash на Мойке: под Петербургом прогремел мощный взрыв. Видео 26 января 2024 в 17:43 Размер текста - 17 + О взрыве сообщили жители Выборга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Выборге Ленинградской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили местные жители. «Жители Выборга сообщают о мощном взрыве в Ленобласти», — передает telegram-канал «Mash на Мойке». На видео, предоставленном очевидцем видно, как в небо поднимается белое облако дыма. Обновлено в 15:58 по мск: Взрыв, который слышали жители Выборга — результат работ по добыче гранитной крошки в одном из карьеров. Об этом сообщили в МЧС. В Выборге Ленинградской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили местные жители. «Жители Выборга сообщают о мощном взрыве в Ленобласти», — передает telegram-канал «Mash на Мойке». На видео, предоставленном очевидцем видно, как в небо поднимается белое облако дыма. Обновлено в 15:58 по мск: Взрыв, который слышали жители Выборга — результат работ по добыче гранитной крошки в одном из карьеров. Об этом сообщили в МЧС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям