Baza: в Вологодской области задержали сбежавшего участника СВО

В Вологодской области задержали участника СВО Александра Куртышева. Его разыскивали за хищение оружия.
«Куртышева заметили с коптера во время того, как он скрывался в лесу. Оружия при нем не было. По словам источника, Куртышев даже не попытался сбежать от правоохранителей — он принял их за лесников», — передает telegram-канал Baza.
Ранее стало известно, что Куртышев уехал в Вологодскую область на время отпуска. Позже в МВД по региону сообщили, что мужчина разыскивается за хищение оружия. Также из-за его поисков были оцеплены школы в городе Бабаево. Уточняется, что он был судим за причинение тяжких телесных повреждений и кражи.
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