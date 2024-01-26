Baza: в Вологодской области задержали сбежавшего участника СВО

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Александр Куртышев не сопротивлялся при задержании, пишет Baza Фото:

В Вологодской области задержали участника СВО Александра Куртышева. Его разыскивали за хищение оружия.

«Куртышева заметили с коптера во время того, как он скрывался в лесу. Оружия при нем не было. По словам источника, Куртышев даже не попытался сбежать от правоохранителей — он принял их за лесников», — передает telegram-канал Baza.

Ранее стало известно, что Куртышев уехал в Вологодскую область на время отпуска. Позже в МВД по региону сообщили, что мужчина разыскивается за хищение оружия. Также из-за его поисков были оцеплены школы в городе Бабаево. Уточняется, что он был судим за причинение тяжких телесных повреждений и кражи.

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В Вологодской области задержали участника СВО Александра Куртышева. Его разыскивали за хищение оружия. «Куртышева заметили с коптера во время того, как он скрывался в лесу. Оружия при нем не было. По словам источника, Куртышев даже не попытался сбежать от правоохранителей — он принял их за лесников», — передает telegram-канал Baza. Ранее стало известно, что Куртышев уехал в Вологодскую область на время отпуска. Позже в МВД по региону сообщили, что мужчина разыскивается за хищение оружия. Также из-за его поисков были оцеплены школы в городе Бабаево. Уточняется, что он был судим за причинение тяжких телесных повреждений и кражи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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