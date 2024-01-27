Курганские власти организуют соцопрос по проблеме наркомании

Власти Курганской области ищут подрядчика, который займется проведением соцопроса жителей, чтобы проанализировать проблему наркомании в регионе. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Организация социологического исследования в рамках мониторинга наркоситуации в Курганской области. Начальная цена контракта 138 тысяч рублей», — указано в документации тендера.
Согласно техдокументации, подрядчик должен будет в ходе соцопроса выяснить — какие наркотики являются самыми распространенными в регионе. Организатор исследования проанализирует причины, из-за которых жители становятся потребителями запрещенных веществ. Также социологи попытаются установить возрастные группы, в которых проблема наркомании является наиболее острой.
В марте 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым поручил держать на особом контроле ситуацию с наркоманией в регионе. «Надеюсь на вашу активную позицию по этому направлению», — передает ТАСС слова главы государства, которые он сказал на встрече с Шумковым.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.