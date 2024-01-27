27 января 2024
26 января 2024

Курганские власти организуют соцопрос по проблеме наркомании

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, наркомания, наркотики, шприц, игла, использованный шприц
Среди курганцев проведут соцопрос по проблеме распространения наркомании (архивное фото) Фото:

Власти Курганской области ищут подрядчика, который займется проведением соцопроса жителей, чтобы проанализировать проблему наркомании в регионе. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Организация социологического исследования в рамках мониторинга наркоситуации в Курганской области. Начальная цена контракта 138 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Согласно техдокументации, подрядчик должен будет в ходе соцопроса выяснить — какие наркотики являются самыми распространенными в регионе. Организатор исследования проанализирует причины, из-за которых жители становятся потребителями запрещенных веществ. Также социологи попытаются установить возрастные группы, в которых проблема наркомании является наиболее острой.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым поручил держать на особом контроле ситуацию с наркоманией в регионе. «Надеюсь на вашу активную позицию по этому направлению», — передает ТАСС слова главы государства, которые он сказал на встрече с Шумковым.

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Власти Курганской области ищут подрядчика, который займется проведением соцопроса жителей, чтобы проанализировать проблему наркомании в регионе. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Организация социологического исследования в рамках мониторинга наркоситуации в Курганской области. Начальная цена контракта 138 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет в ходе соцопроса выяснить — какие наркотики являются самыми распространенными в регионе. Организатор исследования проанализирует причины, из-за которых жители становятся потребителями запрещенных веществ. Также социологи попытаются установить возрастные группы, в которых проблема наркомании является наиболее острой. В марте 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым поручил держать на особом контроле ситуацию с наркоманией в регионе. «Надеюсь на вашу активную позицию по этому направлению», — передает ТАСС слова главы государства, которые он сказал на встрече с Шумковым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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