28 января 2024
27 января 2024

Мэр из ХМАО на встрече с депутатом Госдумы поразил нарядом от люксового бренда

Глава Сургутского района Трубецкой появился в пуховике Philipp Plein
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с главой Сургутского района Андреем Трубецким. Сургут, трубецкой андрей, палец к губам
Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой продолжает хранить верность люксовому бренду (архивное фото) Фото:

Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой продолжает хранить верность бренду Philipp Plein. Он встретил депутата Госдумы Ольгу Ануфриеву во время ее рабочей поездки в муниципалитет в новом пуховике с узором «пейсли» (в народе известен как «огурцы»). Фото появились на странице депутата районной думы Ларисы Годяцкой.

«Как кураторы партийного проекта „Новая школа“ вместе с депутатом Государственной Думы Ольгой Ануфриевой в очередной раз посетили строящуюся школу на 1100 мест в Белом Яре», — написала депутат. К посту она прикрепила фото с рабочей поездки, на которых Трубецкой одет в куртку Philipp Plein.

На официальном сайте бренда стоимость похожего пуховика после дисконта — 168 тысяч рублей, а полная стоимость до скидки составляла 374 тысяч рублей. «Но на самом деле обновка обошлась Трубецкому дешевле, и ограничения по дресс-коду не касаются верхней одежды», — уточнил инсайдер в местном политбомонде.

В мэрии не ответили на звонок журналиста агентства. В пресс-службу направлен запрос об ограничениях дресс-кода. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о другом экстравагантном наряде Трубецкого. Его заметили в костюме от Philipp Plein с черепом на рукаве.

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Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой продолжает хранить верность бренду Philipp Plein. Он встретил депутата Госдумы Ольгу Ануфриеву во время ее рабочей поездки в муниципалитет в новом пуховике с узором «пейсли» (в народе известен как «огурцы»). Фото появились на странице депутата районной думы Ларисы Годяцкой. «Как кураторы партийного проекта „Новая школа“ вместе с депутатом Государственной Думы Ольгой Ануфриевой в очередной раз посетили строящуюся школу на 1100 мест в Белом Яре», — написала депутат. К посту она прикрепила фото с рабочей поездки, на которых Трубецкой одет в куртку Philipp Plein. На официальном сайте бренда стоимость похожего пуховика после дисконта — 168 тысяч рублей, а полная стоимость до скидки составляла 374 тысяч рублей. «Но на самом деле обновка обошлась Трубецкому дешевле, и ограничения по дресс-коду не касаются верхней одежды», — уточнил инсайдер в местном политбомонде. В мэрии не ответили на звонок журналиста агентства. В пресс-службу направлен запрос об ограничениях дресс-кода. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о другом экстравагантном наряде Трубецкого. Его заметили в костюме от Philipp Plein с черепом на рукаве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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