Мэра из ХМАО заподозрили в нарушении дресс-кода, который он сам установил. Фото

07 апреля 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Эпатажный костюм Трубецкого возмутил подчиненных Фото: Алексей Андронов © URA.RU Главу Сургутского района (ХМАО) Андрея Трубецкого упрекнули в двойных стандартах. Источник в политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что мэр начал нарушать дресс-код, который сам же установил для сотрудников мэрии. А именно, был замечен в эпатажном костюме от Philipp Plein с черепом, выложенном стразами на рукаве. «В последние несколько дней он щеголяет на работе в новом костюме от Philipp Plein с черепом, выложенном стразами на рукаве. При этом для других чиновников администрации действуют жесткие правила внутреннего распорядка. Работники отдела кадров могут с линейкой замерить длину юбки у сотрудниц. Разрешены всего лишь семь видов принтов для костюмов — от мелкой клетки до „гусиной лапки“. А Трубецкой разгуливает в пиджаке с пиратским черепом», — возмутился инсайдер из числа сотрудников. Источник URA.RU в мэрии района сообщил, что Philipp Plein пользуется популярностью у участников ЧВК Вагнер. «Не исключено, что Трубецкой с симпатией относится к этой частной военной компании», — считает собеседник агентства. Он также отметил, что до введения дресс-кода в райнной мэрии внешний вид сотрудников оставлял желать лучшего. «До прихода Трубецкого районные чиновники одевались весьма своеобразно. Доходило до того, что некоторые и в рубашках с пальмами на работу приходили. Чтобы хоть как-то вогнать их в рамки приличия, ввели жесткий дресс-код. Сейчас таких строгих правил уже нет. Не помню, чтобы за последний год вообще кого-то оштрафовали за внешний вид. При этом выглядят все благопристойно», — заявил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU попытался дозвониться в пресс-службу администрации района. На звонок никто не ответил, на момент публикации новости получить комментарий не удалось. Трубецкого заподозрили в симпатии к эпатажным брендовым вещам Фото: пресс-служба администрации Сургутского района Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главу Сургутского района (ХМАО) Андрея Трубецкого упрекнули в двойных стандартах. Источник в политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что мэр начал нарушать дресс-код, который сам же установил для сотрудников мэрии. А именно, был замечен в эпатажном костюме от Philipp Plein с черепом, выложенном стразами на рукаве. «В последние несколько дней он щеголяет на работе в новом костюме от Philipp Plein с черепом, выложенном стразами на рукаве. При этом для других чиновников администрации действуют жесткие правила внутреннего распорядка. Работники отдела кадров могут с линейкой замерить длину юбки у сотрудниц. Разрешены всего лишь семь видов принтов для костюмов — от мелкой клетки до „гусиной лапки“. А Трубецкой разгуливает в пиджаке с пиратским черепом», — возмутился инсайдер из числа сотрудников. Источник URA.RU в мэрии района сообщил, что Philipp Plein пользуется популярностью у участников ЧВК Вагнер. «Не исключено, что Трубецкой с симпатией относится к этой частной военной компании», — считает собеседник агентства. Он также отметил, что до введения дресс-кода в райнной мэрии внешний вид сотрудников оставлял желать лучшего. «До прихода Трубецкого районные чиновники одевались весьма своеобразно. Доходило до того, что некоторые и в рубашках с пальмами на работу приходили. Чтобы хоть как-то вогнать их в рамки приличия, ввели жесткий дресс-код. Сейчас таких строгих правил уже нет. Не помню, чтобы за последний год вообще кого-то оштрафовали за внешний вид. При этом выглядят все благопристойно», — заявил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU попытался дозвониться в пресс-службу администрации района. На звонок никто не ответил, на момент публикации новости получить комментарий не удалось.