В тюменском селе построят школу за два млрд рублей

29 января 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Школу планируют открыть в 2025 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Мальково (Тюменская область) появится новая школа, о которой ранее просили местные жители. На ее строительство потратят около двух миллиардов рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок. «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство школы в с. Мальково Тюменского района“. Начальная цена — 1,9 млрд рублей», — указано в закупке. Новая школа расположится на улице Мира. В ней смогут учиться три параллели с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11. Один класс будет рассчитан на 25-30 человек. В школе оборудуют зоны физкультурно-спортивную, тихого и активного отдыха, а также велопарковки. Ранее URA.RU писало, что в Мальково закрыли школу в преддверии 1 сентября, новую построят в 2025 году. На период закрытия учреждения дети будут обучаться в оздоровительном центре «Энергетик» и в Чикчинской школе.

В селе Мальково (Тюменская область) появится новая школа, о которой ранее просили местные жители. На ее строительство потратят около двух миллиардов рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок. «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство школы в с. Мальково Тюменского района“. Начальная цена — 1,9 млрд рублей», — указано в закупке. Новая школа расположится на улице Мира. В ней смогут учиться три параллели с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11. Один класс будет рассчитан на 25-30 человек. В школе оборудуют зоны физкультурно-спортивную, тихого и активного отдыха, а также велопарковки. Ранее URA.RU писало, что в Мальково закрыли школу в преддверии 1 сентября, новую построят в 2025 году. На период закрытия учреждения дети будут обучаться в оздоровительном центре «Энергетик» и в Чикчинской школе.