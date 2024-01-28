В тюменском селе построят школу за два млрд рублей

В селе Мальково (Тюменская область) появится новая школа, о которой ранее просили местные жители. На ее строительство потратят около двух миллиардов рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.
«Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство школы в с. Мальково Тюменского района“. Начальная цена — 1,9 млрд рублей», — указано в закупке.
Новая школа расположится на улице Мира. В ней смогут учиться три параллели с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11. Один класс будет рассчитан на 25-30 человек. В школе оборудуют зоны физкультурно-спортивную, тихого и активного отдыха, а также велопарковки.
Ранее URA.RU писало, что в Мальково закрыли школу в преддверии 1 сентября, новую построят в 2025 году. На период закрытия учреждения дети будут обучаться в оздоровительном центре «Энергетик» и в Чикчинской школе.
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