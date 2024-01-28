28 января 2024
27 января 2024

В тюменском селе построят школу за два млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Застройщик Атлант по улице Куйбышева. Курган, рабочий в каске, рабочий, стройка, атлант
Школу планируют открыть в 2025 году Фото:

В селе Мальково (Тюменская область) появится новая школа, о которой ранее просили местные жители. На ее строительство потратят около двух миллиардов рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.

«Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство школы в с. Мальково Тюменского района“. Начальная цена — 1,9 млрд рублей», — указано в закупке.

Новая школа расположится на улице Мира. В ней смогут учиться три параллели с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11. Один класс будет рассчитан на 25-30 человек. В школе оборудуют зоны физкультурно-спортивную, тихого и активного отдыха, а также велопарковки.

Ранее URA.RU писало, что в Мальково закрыли школу в преддверии 1 сентября, новую построят в 2025 году. На период закрытия учреждения дети будут обучаться в оздоровительном центре «Энергетик» и в Чикчинской школе.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Мальково (Тюменская область) появится новая школа, о которой ранее просили местные жители. На ее строительство потратят около двух миллиардов рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок. «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство школы в с. Мальково Тюменского района“. Начальная цена — 1,9 млрд рублей», — указано в закупке. Новая школа расположится на улице Мира. В ней смогут учиться три параллели с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11. Один класс будет рассчитан на 25-30 человек. В школе оборудуют зоны физкультурно-спортивную, тихого и активного отдыха, а также велопарковки. Ранее URA.RU писало, что в Мальково закрыли школу в преддверии 1 сентября, новую построят в 2025 году. На период закрытия учреждения дети будут обучаться в оздоровительном центре «Энергетик» и в Чикчинской школе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...