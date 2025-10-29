Логотип РИА URA.RU
«Я его породил, я его и убью!»: торговцы не верят в планы властей снести рынок «Южный» в Тюмени

Торговцы рынка «Южный» в Тюмени не верят в снос, несмотря на планы властей
29 октября 2025 в 18:39
Некоторые торговцы и не слышали о планах по сносу рынка

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Торговцы не верят в планы властей по сносу рынка «Южный» в Тюмени. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU. Поводом для разговоров стала новость о расширение улицы Николая Чаплина из-за которого предполагается снос объекта. Однако сроки реконструкции дороги и демонтажа рынка мэрия не уточняла.

«Я этот рынок породил, я его и убью! Эти разговоры о сносе длятся уже больше десяти лет, а мы все еще на месте и работаем. Это одни пугалки», — заявил один из продавцов.

Разговоры идут, а рынок стоит

Хотя большая часть прилавков заметно опустела, «Южный» рынок по прежнему работает и никто в спешке не пакует чемоданы. Торговля тут продолжается благодаря нескольким продуктовым павильонам в ангаре и уличным ларькам одежды.

«Похоже, что уличные рынки сейчас повсюду ликвидируют, но мы пока держимся. Если эти разговоры окажутся правдой, тогда, конечно, придется собирать товар. Но думаю это будет не скоро», — рассказал продавец одежды Сабир Абдыкаров

Торговцы «Южного» почти в один голос констатируют: покупателей почти нет. А потому, даже перспектива закрытия рынка не вызывает у большинства никакой  паники. «Если и закроют — что ж, переживем. Этот рынок и так сам себя изжил, снос уже просто формальность», — сообщил один из продавцов.

Официальных писем и заявлений не было

Владелица магазина мясной продукции Оксана Насирова сообщила, что впервые слышит о планах сноса и не получала никаких официальных уведомлений. В администрации рынка тоже сохраняют олимпийское спокойствие. «У нас никто и не думал куда-то собираться. Такие разговоры уже давно ходят... О подобных вещах должны предупреждать не менее чем за 3-4 месяца», — заявил представитель администрации рынка.

На рынке работает лишь несколько павильонов

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

