В Кургане умер главный фотограф федерального медцентра Алексеев

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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Руслан Алексеев умер на 64-м году жизни Фото:

В Кургане умер главный фотограф Центра им. Гавриила Илизарова Руслан Алексеев. Данная информация размещена в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

«29 января на 64-м году скоропостижно ушел из жизни главный фотограф Центра Илизарова, руководитель кинофотолаборатории Руслан Алексеевич Алексеев. Коллектив выражает глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Руслана Алексеева», — указано в сообщении.

Алексеев стал профессиональным фотографом в 1978 году, а в 1984-м стал работать в Центре Илизарова. Собеседование с ним проводил лично Илизаров. В 1985 году Алексеев организовал и провел двухчасовую портретную фотосессию Илизарова. Кадры с той съемки используются до сих пор.

Представители центра отмечают, что Руслан Алексеевич также был активным общественным деятелем. Он участвовал в присвоении Центральному стадиону в Кургане имени олимпийского чемпиона Валерия Брумеля, а аэропорту — имени академика Илизарова.

Руслан Алексеев с 1984 года работал фотографом Центра им. Илизарова
Руслан Алексеев с 1984 года работал фотографом Центра им. Илизарова
Фото:

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В Кургане умер главный фотограф Центра им. Гавриила Илизарова Руслан Алексеев. Данная информация размещена в группе центра в соцсети «ВКонтакте». «29 января на 64-м году скоропостижно ушел из жизни главный фотограф Центра Илизарова, руководитель кинофотолаборатории Руслан Алексеевич Алексеев. Коллектив выражает глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Руслана Алексеева», — указано в сообщении. Алексеев стал профессиональным фотографом в 1978 году, а в 1984-м стал работать в Центре Илизарова. Собеседование с ним проводил лично Илизаров. В 1985 году Алексеев организовал и провел двухчасовую портретную фотосессию Илизарова. Кадры с той съемки используются до сих пор. Представители центра отмечают, что Руслан Алексеевич также был активным общественным деятелем. Он участвовал в присвоении Центральному стадиону в Кургане имени олимпийского чемпиона Валерия Брумеля, а аэропорту — имени академика Илизарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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