В Кургане умер главный фотограф федерального медцентра Алексеев

Руслан Алексеев умер на 64-м году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане умер главный фотограф Центра им. Гавриила Илизарова Руслан Алексеев. Данная информация размещена в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

«29 января на 64-м году скоропостижно ушел из жизни главный фотограф Центра Илизарова, руководитель кинофотолаборатории Руслан Алексеевич Алексеев. Коллектив выражает глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Руслана Алексеева», — указано в сообщении.

Алексеев стал профессиональным фотографом в 1978 году, а в 1984-м стал работать в Центре Илизарова. Собеседование с ним проводил лично Илизаров. В 1985 году Алексеев организовал и провел двухчасовую портретную фотосессию Илизарова. Кадры с той съемки используются до сих пор.

Представители центра отмечают, что Руслан Алексеевич также был активным общественным деятелем. Он участвовал в присвоении Центральному стадиону в Кургане имени олимпийского чемпиона Валерия Брумеля, а аэропорту — имени академика Илизарова.