За концерт SHAMANа на юбилее Магнитогорска власти готовы заплатить 15 млн рублей. Скрин

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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
В настоящее время с SHAMANом ведутся переговоры Фото:

Российского певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) ждут в Магнитогорске (Челябинская область) на юбилее города 29 июня. Согласно сервису «СБИС», на котором опубликовали карточку с соответствующей закупкой, за выступление артиста власти готовы заплатить 15 млн рублей.

Как сообщили URA.RU в Магнитогорском концертном объединении, в ближайшее время переговоры по поводу выступления артиста должны подойти к концу. Тогда уже будет понимание согласен ли он на условия.

«Со своей стороны мы готовы заключить контракт с „Шаманом“. Сейчас идут переговоры. В ближайшее время артист должен дать нам ответ, согласен он на выступление или нет», — сообщили URA.RU в концертном объединении.

URA.RU связалось с представителем певца. Он подтвердил, что выступление «Шамана» в Магнитогорске летом находится в стадии обсуждения.

За концерт SHAMANA готовы заплатить 15 млн рублей
За концерт SHAMANA готовы заплатить 15 млн рублей

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Российского певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) ждут в Магнитогорске (Челябинская область) на юбилее города 29 июня. Согласно сервису «СБИС», на котором опубликовали карточку с соответствующей закупкой, за выступление артиста власти готовы заплатить 15 млн рублей. Как сообщили URA.RU в Магнитогорском концертном объединении, в ближайшее время переговоры по поводу выступления артиста должны подойти к концу. Тогда уже будет понимание согласен ли он на условия. «Со своей стороны мы готовы заключить контракт с „Шаманом“. Сейчас идут переговоры. В ближайшее время артист должен дать нам ответ, согласен он на выступление или нет», — сообщили URA.RU в концертном объединении. URA.RU связалось с представителем певца. Он подтвердил, что выступление «Шамана» в Магнитогорске летом находится в стадии обсуждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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