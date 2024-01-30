За концерт SHAMANа на юбилее Магнитогорска власти готовы заплатить 15 млн рублей. Скрин

30 января 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

В настоящее время с SHAMANом ведутся переговоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российского певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) ждут в Магнитогорске (Челябинская область) на юбилее города 29 июня. Согласно сервису «СБИС», на котором опубликовали карточку с соответствующей закупкой, за выступление артиста власти готовы заплатить 15 млн рублей. Как сообщили URA.RU в Магнитогорском концертном объединении, в ближайшее время переговоры по поводу выступления артиста должны подойти к концу. Тогда уже будет понимание согласен ли он на условия. «Со своей стороны мы готовы заключить контракт с „Шаманом“. Сейчас идут переговоры. В ближайшее время артист должен дать нам ответ, согласен он на выступление или нет», — сообщили URA.RU в концертном объединении. URA.RU связалось с представителем певца. Он подтвердил, что выступление «Шамана» в Магнитогорске летом находится в стадии обсуждения. За концерт SHAMANA готовы заплатить 15 млн рублей Скрин: сервис «СБИС»

Российского певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) ждут в Магнитогорске (Челябинская область) на юбилее города 29 июня. Согласно сервису «СБИС», на котором опубликовали карточку с соответствующей закупкой, за выступление артиста власти готовы заплатить 15 млн рублей. Как сообщили URA.RU в Магнитогорском концертном объединении, в ближайшее время переговоры по поводу выступления артиста должны подойти к концу. Тогда уже будет понимание согласен ли он на условия. «Со своей стороны мы готовы заключить контракт с „Шаманом“. Сейчас идут переговоры. В ближайшее время артист должен дать нам ответ, согласен он на выступление или нет», — сообщили URA.RU в концертном объединении. URA.RU связалось с представителем певца. Он подтвердил, что выступление «Шамана» в Магнитогорске летом находится в стадии обсуждения.