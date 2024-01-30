Российского певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) ждут в Магнитогорске (Челябинская область) на юбилее города 29 июня. Согласно сервису «СБИС», на котором опубликовали карточку с соответствующей закупкой, за выступление артиста власти готовы заплатить 15 млн рублей.
Как сообщили URA.RU в Магнитогорском концертном объединении, в ближайшее время переговоры по поводу выступления артиста должны подойти к концу. Тогда уже будет понимание согласен ли он на условия.
«Со своей стороны мы готовы заключить контракт с „Шаманом“. Сейчас идут переговоры. В ближайшее время артист должен дать нам ответ, согласен он на выступление или нет», — сообщили URA.RU в концертном объединении.
URA.RU связалось с представителем певца. Он подтвердил, что выступление «Шамана» в Магнитогорске летом находится в стадии обсуждения.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.