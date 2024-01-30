ISU сместил Россию на третье место по результатам Олимпиады 2022 года

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Камилу Валиеву лишили золотой медали Фото:

Сборная России получила третье место в командном турнире на Олимпиаде 2022 года, которая проводилась в Пекине. Об этом стало известно из пресс-релиза международного союза конькобежцев (ISU).

Пересмотр призовых мест был инициирован после того, как результаты российской спортсменки Камилы Валиевой были аннулированы. Сама Валиева была дисквалифицирована якобы из-за нарушения антидопинговых правил. Также Валиева лишилась титула чемпионки Европы 2022 года, титул передали спортсменке Анне Щербаковой.

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Сборная России получила третье место в командном турнире на Олимпиаде 2022 года, которая проводилась в Пекине. Об этом стало известно из пресс-релиза международного союза конькобежцев (ISU). Пересмотр призовых мест был инициирован после того, как результаты российской спортсменки Камилы Валиевой были аннулированы. Сама Валиева была дисквалифицирована якобы из-за нарушения антидопинговых правил. Также Валиева лишилась титула чемпионки Европы 2022 года, титул передали спортсменке Анне Щербаковой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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