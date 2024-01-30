ISU сместил Россию на третье место по результатам Олимпиады 2022 года

Камилу Валиеву лишили золотой медали
Сборная России получила третье место в командном турнире на Олимпиаде 2022 года, которая проводилась в Пекине. Об этом стало известно из пресс-релиза международного союза конькобежцев (ISU).
Пересмотр призовых мест был инициирован после того, как результаты российской спортсменки Камилы Валиевой были аннулированы. Сама Валиева была дисквалифицирована якобы из-за нарушения антидопинговых правил. Также Валиева лишилась титула чемпионки Европы 2022 года, титул передали спортсменке Анне Щербаковой.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.