Песков: Россия всегда будет считать своих фигуристов олимпийскими чемпионами

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что Россия считает своих фигуристов олимпийскими чемпионами Фото:

Россия будет считать своих фигуристов Олимпийскими чемпионами, несмотря на решение Спортивного арбитража и Международного союза конькобежцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы не согласны с этими решениями — ни с решением суда, ни с решением федерации [конькобежцев]. Мы их не принимаем. Мы с вами по возвращении из Китая с Олимпиады этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда, какие бы решения в отношении них не принимались», — заявил Песков.

Он также отметил, что работа по оспариванию и защите прав российских спортсменов будет продолжаться. Для этого будут использованы все возможности.

Олимпийский комитет России назвал дисквалификацию Камилы Валиевой «объявлением войны российскому спорту». Сегодня Международный союз конькобежцев оперативно принял решение о присуждении российской команде фигуристов третьего места. На первое поднялась команда США, на второе — Японии.

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Россия будет считать своих фигуристов Олимпийскими чемпионами, несмотря на решение Спортивного арбитража и Международного союза конькобежцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы не согласны с этими решениями — ни с решением суда, ни с решением федерации [конькобежцев]. Мы их не принимаем. Мы с вами по возвращении из Китая с Олимпиады этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда, какие бы решения в отношении них не принимались», — заявил Песков. Он также отметил, что работа по оспариванию и защите прав российских спортсменов будет продолжаться. Для этого будут использованы все возможности. Олимпийский комитет России назвал дисквалификацию Камилы Валиевой «объявлением войны российскому спорту». Сегодня Международный союз конькобежцев оперативно принял решение о присуждении российской команде фигуристов третьего места. На первое поднялась команда США, на второе — Японии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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