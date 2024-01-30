Песков: Россия всегда будет считать своих фигуристов олимпийскими чемпионами

30 января 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Россия считает своих фигуристов олимпийскими чемпионами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет считать своих фигуристов Олимпийскими чемпионами, несмотря на решение Спортивного арбитража и Международного союза конькобежцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы не согласны с этими решениями — ни с решением суда, ни с решением федерации [конькобежцев]. Мы их не принимаем. Мы с вами по возвращении из Китая с Олимпиады этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда, какие бы решения в отношении них не принимались», — заявил Песков. Он также отметил, что работа по оспариванию и защите прав российских спортсменов будет продолжаться. Для этого будут использованы все возможности. Олимпийский комитет России назвал дисквалификацию Камилы Валиевой «объявлением войны российскому спорту». Сегодня Международный союз конькобежцев оперативно принял решение о присуждении российской команде фигуристов третьего места. На первое поднялась команда США, на второе — Японии.

Россия будет считать своих фигуристов Олимпийскими чемпионами, несмотря на решение Спортивного арбитража и Международного союза конькобежцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы не согласны с этими решениями — ни с решением суда, ни с решением федерации [конькобежцев]. Мы их не принимаем. Мы с вами по возвращении из Китая с Олимпиады этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда, какие бы решения в отношении них не принимались», — заявил Песков. Он также отметил, что работа по оспариванию и защите прав российских спортсменов будет продолжаться. Для этого будут использованы все возможности. Олимпийский комитет России назвал дисквалификацию Камилы Валиевой «объявлением войны российскому спорту». Сегодня Международный союз конькобежцев оперативно принял решение о присуждении российской команде фигуристов третьего места. На первое поднялась команда США, на второе — Японии.