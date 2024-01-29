Тюменские зеки хотят видеть на своих столах больше мяса и рыбы

Тюменские заключенные пожаловались на качество питания

30 января 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Заключенные ИК-2 УФСИН России по Тюменской области недовольны разнообразием питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заключенные ИК-2 УФСИН России по Тюменской области пожаловались на разнообразие питания: они хотят чаще употреблять в пищу мясо и рыбу. Об этом URA.RU сообщил родственник одного из осужденных, отбывающих тюремный срок в указанной колонии. «В ИК-2 срок отбывает мой брат. В последнее время, когда мы с ним выходим на связь, он все чаще говорит, что в колонии не хватает мяса и рыбы. На разнообразие питания жалуется не только он, но и другие осужденные», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что частично закрыть дефицит указанных продуктов удается за счет передач. «Перечень продуктов, которые можно отправлять заключенным, достаточно строг. И если с консервами проблем нет, то сырое мясо передавать категорически запрещено, рыбу — тоже. С этим, да, есть определенные проблемы», — рассказал тюменец в разговоре с URA.RU. В региональное управление УФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Заключенные ИК-2 УФСИН России по Тюменской области пожаловались на разнообразие питания: они хотят чаще употреблять в пищу мясо и рыбу. Об этом URA.RU сообщил родственник одного из осужденных, отбывающих тюремный срок в указанной колонии. «В ИК-2 срок отбывает мой брат. В последнее время, когда мы с ним выходим на связь, он все чаще говорит, что в колонии не хватает мяса и рыбы. На разнообразие питания жалуется не только он, но и другие осужденные», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что частично закрыть дефицит указанных продуктов удается за счет передач. «Перечень продуктов, которые можно отправлять заключенным, достаточно строг. И если с консервами проблем нет, то сырое мясо передавать категорически запрещено, рыбу — тоже. С этим, да, есть определенные проблемы», — рассказал тюменец в разговоре с URA.RU. В региональное управление УФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.